買貴了？紅藍卡購學名藥 1年花費比好市多藥房多數十億

紅藍卡處方藥計畫，一年購買學名藥的費用，比好市多藥房販售相同藥物的價錢高出數十億元。(美聯社)

根據6日公布的一項新分析，聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )處方藥計畫(D部分)，為受益人購買學名藥(generic drug)的一年費用，足足比好市多 (Costco)藥房販售相同藥物的價錢高出數十億元。

南加大謝弗衛生政策和經濟中心副主任艾琳·崔西(Erin Trish)與其同仁致信給「美國醫學協會期刊」(JAMA)期刊，他們比較紅藍卡「D部分」受保人常用的學名藥費用，以及未受保病患在好市多藥房購買常用的184項學名藥產品售價；結果他們發現，紅藍卡在2018年多付26億元購買「D部分」的處方藥。

紅藍卡處方藥計畫，一年購買學名藥的費用，比好市多藥房販售相同藥物的價錢高出數十億元。(美聯社)

學名藥是指在原廠藥的專利權過期之後，其他合格藥廠依原廠藥公開的資訊，產製相同化學成分的藥品。

「相較於這些處方籤藥物在好市多的會員價，紅藍卡2017年多支付13.2%的售價，2018年多付20.6%的金額。」這些學者指出：「多支付的總金額從2017年17億元增加到2018年26億元。」

納保人不會直接為此價差買單，他們2018年平均的分攤費用(Cost sharing)是1元用於首選學名藥，6元用於非首選的學名藥；但紅藍卡成本由納稅人買單，D部分納保人則會支付保費。

研究人員指出：「這些自付費用額度低，掩蓋紅藍卡在那一年替最常用處方籤學名藥多付43.2%費用的事實。」

研究人員表示，相較之下，好市多分銷系統精簡，可為這184種藥物省下26億元；由於在處方藥計畫中，有22%支出為學名藥，若能減少學名藥多付的費用，可望能大幅降低納保人的保費與聯邦支出。

紅藍卡處方藥計畫，一年購買學名藥的費用，比好市多藥房販售相同藥物的價錢高出數十億元。(路透)

崔西告訴有線電視新聞網(CNN)，他們會拿好市多來做比較，是因為在好市多體制中，價值反應在總成本中。

崔西表示，雖然常用學名藥出現價格競爭，但該計畫仍留空間給中間商來調整價格。

紅藍卡與其批准的私人保險公司簽約以負責處方藥計畫，而保險業者再和「中間人」藥物福利經理(PBM)共同處理藥物福利；由於PBM經常隸屬於保險業者，部分批評者質疑PBM向藥廠拿回扣，恐難替紅藍卡與納稅人省下藥錢。

此外，處方藥計畫未能跟上產業變化，使得紅藍卡納保人無意根據保費納保；許多註冊者現在加入私人的聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)，其中也涵蓋D部分。

崔西表示：「我認爲問題並非PBM無法談到低價，而是他們沒有強烈動機將省下的錢回饋給消費者；如果供應鏈有更高透明度和競爭的話會有所幫助，改善D部分也能增加各計畫的競爭力。」