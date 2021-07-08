看病無醫保「收費最貴」 他住院3天被收6萬元

最新統計數據顯示，在提供相同醫療服務的情況下，對於沒有醫療保險的患者，醫院收取醫藥費時通常採用最昂貴的價格標準。（Getty Images）

華爾街 日報(WSJ)報導，最新統計數據顯示，在提供相同醫療服務的情況下，對於沒有醫療保險的患者，醫院收取醫藥費時通常採用最昂貴的價格標準。

2020年11月，32歲的馬西亞斯(Raul Macias)因為劇烈背疼延伸至腿部，呼吸淺薄，被送往南達科他州亞伯丁(Aberdeen)急診。艾維拉聖路克醫院(Avera St. Luke's Hospital)醫療團隊研判馬西亞斯可能主動脈內膜斷裂，有生命危險，將他送往艾維拉醫療集團旗下的心臟專門醫院。馬西亞斯住院共計三天，累計醫藥費用達5萬9800元。

報導中說，從艾維拉醫療集團醫藥費用收取標準數據來看，沒有醫療保險的馬西亞斯，住院三天期間的某些醫藥費用，被醫院以最高標準收取。舉例來說，馬西亞斯的腹部及骨盆腔掃瞄費為6422元，是艾維拉醫療集團只向有醫療保險患者保險公司請款的三倍價格。

另外，馬西亞斯的胸腔掃瞄費用為4194元，與有醫療保險的患者相比，貴了280元到2800元之間不等。

醫院對於病患提供醫療服務的收費原本就有差別待遇，某些患者獲得折扣，但接受相同服務的其他病患卻沒有優惠。醫院的差別訂價內容原本都不對外公開，直到今年1月1日聯邦新法上路，外界終於得以一窺醫院醫藥費差別收價的內幕。

一名沒有醫療保險病患在南達科他州的艾維拉聖路克醫院住院三天，累計醫藥費用達5萬9800元。（取自谷歌地圖）

病患若因心臟病發作而需要安裝支架，肯塔基州丹維爾(Danville)伊法蓮麥道威爾區域醫學中心(Ephraim McDowell Regional Medical Center)對沒有醫保的患者收取費用為6萬6226元，但私人保險公司安森(Anthem)為客戶付款時，卻只需要繳交1萬7895元，聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)為患者繳費時金額更低，價格為1萬2445元。

報導指出，根據多項實例的分析比較，以現金繳交醫藥費用的病患，醫藥費用訂價通常比醫院向保險公司收取的費用來得高。患者以現金繳交醫藥費的原因，除了沒有醫療保險之外，另一種狀況則是醫療服務項目屬於保險公司不給付的範圍。

華爾街日報指出，雖然醫院對經濟困難的患者提供財務援助，但各家醫院政策與規定都不相同，而且患者通常不知道或不了解，使得通常來自低收入 族群的無保民眾，面臨根本沒有辦法負擔的天價醫藥費。

艾維拉醫療集團表示，在協商過程中，院方已表示願意為馬西亞斯提供某些折扣。報導指出，馬西亞斯的醫藥費用糾紛迄今尚未結案。