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REvil駭客攻擊 拜登稱對美「影響很小」 白宮將開會研商因應對策

編譯洪毅／綜合6日電
REvil駭客組織鎖定「卡西亞」商業管理軟體商，散播勒索軟體，「大小通吃」各型企業。圖為手機上顯示「勒索軟件」英文字及卡西亞軟件商的標誌。(路透)
REvil駭客組織鎖定「卡西亞」商業管理軟體商，散播勒索軟體，「大小通吃」各型企業。圖為手機上顯示「勒索軟件」英文字及卡西亞軟件商的標誌。(路透)

駭客組織REvil發動的網路攻擊影響至少17個國家、上千間企業。最新消息是，REvil已將解除鎖定的贖金一度從7000萬元降至5000萬元，但又恢復原價；代表網攻的受害規模可能超過先前預料；事實上，這已是有史以來最大範圍的網路攻擊事件，儘管拜登總統仍表示，此事對美國企業的影響「看來是很小」的。

共和黨網站遭Cozy Bear攻擊

除REvil外，華盛頓郵報引述二名消息人士的說法，指另一駭客組織溫馨熊(Cozy Bear)也在上周透過新聚思科技(Synnex)駭入共和黨全國委員會網站。新聚思表示，知道有駭客企圖進入他們提供的軟體，但是一切都仍在調查中；共和黨全國委員會則否認有數據遭到竊取。

拜登總統7日表示，此次勒贖事件對美國企業的影響「看來是很小」。(路透)
拜登總統7日表示，此次勒贖事件對美國企業的影響「看來是很小」。(路透)

溫馨熊與俄羅斯政府有瓜葛，2016年時曾駭入民主黨全國委員會網站，並涉入去年底的SolarWinds網攻事件，滲透美國九個政府機關。

REvil在上周國慶日前夕剛發動網路攻擊時，索要的贖金是「個別受害者」須交付5萬元，後來改成「總共」收到5000萬元，即解鎖所有受害者，不過贖金在4日又提高到7000萬元；但是資安組織Krebs Stamos Group近日試圖聯繫上REvil後，REvil「即刻」表示可接受5000萬元贖金。

在瑞典的超市連鎖Coop500間分店被迫關閉。(美聯社)
在瑞典的超市連鎖Coop500間分店被迫關閉。(美聯社)

Krebs Stamos Group成員凱布爾(Jack Cable)表示，REvil索要的贖金仍是7000萬元，但「顯然不執著於此事」，其談判的措辭會「讓你懷疑他們在索要贖金上，是不是有什麼困難」；資安公司Recorded Future的里斯卡(Allan Liska)也說，REvil可能也認為，他們造成的事件已經「失控」了。

REvil透過滲透「卡西亞」(Kaseya)的商業管理軟體，散播勒索程式、鎖住電腦；使用卡西亞的軟體的企業上看100萬家，目前已知受害者遍布至少17個國家，約800至1500家企業受害，但國慶期間許多員工休假中，因此尚未發覺自己成為受害者，代表受害企業數仍可能會繼續攀升。

REvil讓瑞典500超市被迫關閉

雖然受害企業多是如診所、各種事務所等個別商家業者，拜登6日也說，此事件對美國企業而言傷害「看來是很小」；但是，從此事件的規模、影響範圍來看，仍可名列史上最大的網路攻擊事件之一。

雖然此事在美國不會出現像5月「殖民油管」(Colonial Pipeline)那樣，導致東岸多間加油站無油可加的顯著影響；不過也有如超市連鎖Coop在瑞典的500間分店被迫關閉，紐西蘭11間學校電腦無法運作等情事。

資安專家認為，REvil此次網攻應該沒有時間竊取更多個人訊息，這反而加深資安界人士的困惑，因為透過掌握個人資訊來勒索，獲得的贖金能多得多。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)6日表示，此事現在是政府的「優先事項」，拜登7日將與國務院、司法部等機構官員開會研商因應對策，以及與私部門建立更好的夥伴關係等。

美國 資安 拜登

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