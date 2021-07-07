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亞馬遜贏了 國防部雲端百億大單 微軟無法獨享

記者張聲肇／綜合報導
國防部6日宣布取消原來與微軟的雲項目合同，同時宣布另項新的雲基建合同。原來2019年合約引來亞馬遜的不滿。(路透)
國防部6日宣布取消原來與微軟的雲項目合同，同時宣布另項新的雲基建合同。原來2019年合約引來亞馬遜的不滿。(路透)

國防部6日宣布取消與微軟(Microsoft)簽訂的雲端運算合同，並稱將和微軟、亞馬遜(Amazon)和其他廠商簽署多家並用契約。它原本與微軟的契約若如約進行，可能擴大為100億元的超大計畫。

國防部解釋為何取消和微軟的「聯合企業國防基礎設施」(JEDI)雲端合同：因為科技環境的變化，延宕多時的這項合同，早已不符本部所需求。國防部雲端計畫的目的是「填補本部能力的短缺。」

稱川普不滿貝佐斯「政治干預」合約

國防部原本與亞馬遜簽訂同樣目的的10億元契約，卻因「政治原因」轉給微軟，亞馬遜直接訴諸法庭，要求賠償。亞馬遜稱，前總統川普在任時，對亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)存有敵意，因為他買下的華盛頓郵報，批評川普施政不遺餘力。

國防部五角大廈。(Getty Images)
國防部五角大廈。(Getty Images)

國防部發言人謝爾曼(John Sherman)說，該部與亞馬遜的法律戰進行多時，同時情況也已改變，出現了新的可能，大型雲端運算服務可由多家廠商提供，「本部因此決定從頭再來，尋求多家廠商。」

他說，微軟的JEDI計畫將被新的、名為「聯合戰爭戰鬥員雲端能力」的計畫取代，業務可能由亞馬遜和微軟兩家分擔，目前兩家都還沒確定是否承接。他說，谷歌(Google)、甲骨文(Oracle)和IBM等雲端服務大廠商也可能參加。

五角大廈宣布改多家廠商參與

微軟聲明它「了解國防部這麼做的理由」，也支持每位軍方成員取得21世紀任務所需、微軟JEDI計畫原定提供的雲端服務，暗示它會繼續和國防部合作。國防部則表示，先和微軟協商終止這2019年簽訂的合同，該賠償多少錢。

國防部6日宣布取消原來與微軟的雲項目合同，同時宣布另項新的雲基建合同。原來201...
國防部6日宣布取消原來與微軟的雲項目合同，同時宣布另項新的雲基建合同。原來2019年合約引來亞馬遜的不滿。(路透)

國防部JEDI計畫主要是儲存、處理巨量機密資料，幫助軍方與戰場上的軍人隨時溝通，並運用人工智能加速作戰計畫及戰鬥執行能力，業界咸認「亞馬遜網路服務」是最適合的合作夥伴。

國防部捨亞馬遜，於2019年10月與微軟簽訂合同後，立即遭到亞馬遜提告，理由是國防部與微軟簽約過程充滿瑕疵與不公，尤其受到政治的「不當干預。」

今年4月，聯邦法院對國防部做出不利的裁決，自覺這場官司打不贏，遂於5月表示，可能被迫改弦易轍，另尋解決之方。

JEDI案從頭就充滿政治色彩，川普下台後，國防部督察長辦公室提出報告，說簽約過程都合法，也符合政府採購程序，沒有證據足以證明白宮干預，但是，下這個結論，是因為調查人員無法「充分檢討過程原委」，而調查人員之所以無法發揮應有的功能，則是因為白宮不讓見證人毫無拘束地與調查人員合作。

國防部 微軟 亞馬遜

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