「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機

副總統賀錦麗（左）的丈夫、美國「第二先生」任德龍（右）有可能成為民主黨2022年期中選舉的助選利器。（歐新社）

副總統賀錦麗 的丈夫、美國「第二先生」任德龍(Douglas Emhoff)並不常躍上媒體版面，但在檯面下卻十分活躍，甚至有可能成為民主黨 2022年期中選舉 的助選利器。

國會山報(The Hill)報導，在媒體的聚光燈外，任德龍頻繁走訪各地，推動新冠疫情抗疫進展，或是對中小企業及商家表達支持等。

任德龍最近幾個月走訪的其他地方，包括參訪商家、學校，或是為軍人及第一線抗疫人員打氣等，有時也會與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)，或是聯邦政府官員、議員同行。

雖然任德龍無意成為鎂光燈的焦點，不過當總攬邊境事務的賀錦麗遭到「應對不力」的批評時，任德龍也曾在NBC的節目上為妻子辯護。

副總統賀錦麗的丈夫、美國「第二先生」任德龍在檯面下卻十分活躍。（美聯社）

普林斯頓大學政治史教授塞萊澤(Julian Zelizer)表示，任德龍遠離媒體注意的好處是，他的出錯就「不會成為討論話題」，後者是所有人都極力避免的事情，想要讓外界覺得成功的訣竅是，多做一些，但是別成為外界的焦點。

任德龍是DLA Piper律師事務所合夥人，專業領域為媒體、體育、娛樂產業，以及智慧財產權等，去年8月因競選總統而暫停擔任律師職務，不過仍會在喬治城大學擔任法學院訪問講師。

俄亥俄大學性別史教授凱薩琳‧吉利森(Katherine Jellison)認為，他正在淡化他的律師身分，對外傳達「普通人」的形象，讓他更容易博得外界「好相處」的觀感。

除公務之外，總統、副總統配偶一直以來，也都是政黨的要角，尤其是鄰近大選的時候；因此在2022年期中選舉已經不遠之際，任德龍頻頻受邀參與這種民主黨的活動；民主黨全國委員會成員甚至還說，看好任德龍成為最頂尖的民主黨代言人之一。