我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

「我很愛太太」失智丈夫求婚 她為他再披白紗

記者張聲肇／綜合報導
馬歇爾夫婦結婚12年，即使3年前丈夫罹患阿茲海默症，兩人仍相愛。（取材自臉書）
馬歇爾夫婦結婚12年，即使3年前丈夫罹患阿茲海默症，兩人仍相愛。（取材自臉書）

康乃狄克州一名56歲男子已和太太結婚10幾年，卻因罹患失智症而不認識自己的太太，最後要求太太再結婚一次；太太也同意再嫁，並受到她部落格許多讀者群的祝福。

53歲就確診罹患阿茲海默症的馬歇爾(Peter Marshall)看到電視劇New Girl上的婚禮場面，跟身邊結婚了12年的麗莎(Lisa)說，「我們也來結婚吧。」

麗莎一開始不熱中，繼而一想，好吧，期盼值不要太高，就怕當天不知道他「人清楚不清楚」，因為這個病「太無法預測。」

麗莎2017年情人節的節目是安排先生體檢，因為她注意到老公有些言詞不清的狀況，但他堅不承認自己有毛病。

2018年，馬歇爾確診罹患阿茲海默症，申請退休，麗莎也退休專職照顧先生。

她說，失智彷彿是一夜之間的事，「我們的生活頓然驟變。他的認知能力彷若幼兒，症狀急轉直下。」

有天晚上，兩人度假回來，馬歇爾把她當陌生人，介紹自己家各處，還對她誇口自己太太多漂亮，自己又多愛她。

麗莎說：「雖然他不記得我，記憶中的我仍在，這讓我看出一絲希望，他對妻子的愛還在。」

4月26日，他倆再度結婚，賀客都是她從先生確診後開設的部落格「哈囉，阿茲海默」上認識的同病相憐人和照護人。麗莎趁此機會重溫12年來婚姻生活的點點滴滴。

她雖然樂於照顧生病的先生，內心仍難免於偶或想逃避或呼救的愧疚感，她在部落格上，或跟親友對話時，都主張照護者要看開，不要有愧疚感，把自己照顧好最重要，否則無以照顧親人。

二次結婚後，她親眼看著先生病況日漸惡化，不過，即使他不再是過去那個樣子，她還是很感謝有機會二度嫁給他。

麗莎說：「他還能握著我的手，當我的配偶，不過，這個病每天都把他愈帶愈遠。不管未來幾年會怎樣，我們都會在一起，我都會愛他。」

兩人原本在賓州哈里斯堡(Harrisburg)是鄰居，各有家庭，兩家會一起出遊，後來，彼得一家搬到康州後，兩家失聯。過了一年，兩人在各自離婚過程又連絡上，陷入「旋風式浪漫」，遠地戀愛到各自的子女高中畢業，於2009年「首度」結婚。

失智 退休 阿茲海默症

上一則

「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機

下一則

推翻川普政策 取消邊境油管工程 拜登政府遭求償150億

延伸閱讀

FT：拜登展開下一階段對中政策 推動美中高層官員會晤

FT：拜登展開下一階段對中政策 推動美中高層官員會晤
女星麗莎班恩斯在紐約遭機車撞倒 昏迷10日後身亡

女星麗莎班恩斯在紐約遭機車撞倒 昏迷10日後身亡
49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒
半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈