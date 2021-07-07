「我很愛太太」失智丈夫求婚 她為他再披白紗

馬歇爾夫婦結婚12年，即使3年前丈夫罹患阿茲海默症，兩人仍相愛。（取材自臉書）

康乃狄克州一名56歲男子已和太太結婚10幾年，卻因罹患失智 症而不認識自己的太太，最後要求太太再結婚一次；太太也同意再嫁，並受到她部落格許多讀者群的祝福。

53歲就確診罹患阿茲海默症 的馬歇爾(Peter Marshall)看到電視劇New Girl上的婚禮場面，跟身邊結婚了12年的麗莎(Lisa)說，「我們也來結婚吧。」

麗莎一開始不熱中，繼而一想，好吧，期盼值不要太高，就怕當天不知道他「人清楚不清楚」，因為這個病「太無法預測。」

麗莎2017年情人節的節目是安排先生體檢，因為她注意到老公有些言詞不清的狀況，但他堅不承認自己有毛病。

2018年，馬歇爾確診罹患阿茲海默症，申請退休 ，麗莎也退休專職照顧先生。

她說，失智彷彿是一夜之間的事，「我們的生活頓然驟變。他的認知能力彷若幼兒，症狀急轉直下。」

有天晚上，兩人度假回來，馬歇爾把她當陌生人，介紹自己家各處，還對她誇口自己太太多漂亮，自己又多愛她。

麗莎說：「雖然他不記得我，記憶中的我仍在，這讓我看出一絲希望，他對妻子的愛還在。」

4月26日，他倆再度結婚，賀客都是她從先生確診後開設的部落格「哈囉，阿茲海默」上認識的同病相憐人和照護人。麗莎趁此機會重溫12年來婚姻生活的點點滴滴。

她雖然樂於照顧生病的先生，內心仍難免於偶或想逃避或呼救的愧疚感，她在部落格上，或跟親友對話時，都主張照護者要看開，不要有愧疚感，把自己照顧好最重要，否則無以照顧親人。

二次結婚後，她親眼看著先生病況日漸惡化，不過，即使他不再是過去那個樣子，她還是很感謝有機會二度嫁給他。

麗莎說：「他還能握著我的手，當我的配偶，不過，這個病每天都把他愈帶愈遠。不管未來幾年會怎樣，我們都會在一起，我都會愛他。」

兩人原本在賓州哈里斯堡(Harrisburg)是鄰居，各有家庭，兩家會一起出遊，後來，彼得一家搬到康州後，兩家失聯。過了一年，兩人在各自離婚過程又連絡上，陷入「旋風式浪漫」，遠地戀愛到各自的子女高中畢業，於2009年「首度」結婚。