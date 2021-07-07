「娶了對的人」卡特夫婦結婚75年 美最長壽婚總統

1966年9月，喬治亞州參議員卡特與妻在亞特蘭大的競選總部。（美聯社）

前總統卡特(Jimmy Carter)伉儷7日將慶祝結婚75周年紀念，創下美國 總統維持婚姻最久的紀錄；卡特偕同夫人受訪時表示，這樣的夫妻情緣真是「功德圓滿」，另透露婚姻維繫不斷的秘訣就是「娶了對的人」。

美聯社報導，卡特1945年還是海軍官校的學生，從學校放假回到家鄉度假，想找女朋友，於是他妹妹便介紹閨蜜伊蓮娜‧史密斯(Eleanor Rosalynn Smith)給他；卡特愛上這位同鎮女子，在隔年1946年夏天，從海軍官校畢業後隨即迎娶她，兩人牽手走過人生，已快75個年頭。

卡特夫妻仍住在兩人出生、成長、第一次約會的小鎮裡，由結識到今天，他們曾以海軍軍官夫妻、總統與第一夫人等身分環遊世界，目前則都擔任人權及公衛大使。

當過美國總統的人共有45位；身為第39位總統的卡特現年96歲最為長壽，但他即將完成另個里程碑，便是歷任總統當中，以他婚姻維持得最久。

卡特在1980年總統大選敗給雷根(Ronald Reagan)，1981年離開白宮 之後經常表示，自己人生最重要的決定，不是當上總統、三軍統帥或冷戰早年擔任核潛艦的艦長，而是1946年娶了牽手迄今的妻子。

2018年8月，前總統卡特伉儷手牽手一起去當志工。（美聯社）

卡特夫妻都年屆九旬，妻子今年93歲，他倆透露婚姻要長久的一些小訣竅；卡特說，「夫妻倆每天都得溝通折衷，絕不會上床睡覺時還心有芥蒂」。另外，兩人都是虔誠的基督徒，每晚一起大聲誦讀聖經，多年來奉行不輟，即便因行程而不在一起，依然照做。

卡特夫人則指出，找到共同興趣很重要，即便到現在，夫妻倆總是在找可以一起做事；但她也不忘提醒說，各人仍保有些自我空間非常重要。

➤➤➤圖輯／前總統卡特伉儷 牽手75周年溫馨鏡頭

因18歲便嫁給卡特，卡特夫人放棄上大學的機會，這一點讓卡特深為感動；此後他以捍衛婦女權聞名，即便信仰基督教也矢志不渝，為此他在2006年脫離南方浸信會(Southern Baptist Convention)，責備該教會貶抑女性，還要妻子以夫為天。

卡特夫婦打算在家鄉喬治亞州 平原鎮(Plains)辦派對，慶祝結婚75周手；距卡特就職總統而辦舞會及國宴已過了幾十年，這對薩姆特郡(Sumter County)最出名的夫妻表示，再受到全國矚目可謂百感交集。

卡特夫人笑著表示，要邀請的人太多了，還真心希望有些人能婉拒，表示不克前來。