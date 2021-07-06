27年成巨富 貝佐斯創業路 5大成功經驗

億萬富豪貝佐斯(圖)5日卸下亞馬遜執行長職務後，公司的業務則交由網路服務執行長賈西接任，也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)5日卸下執行長一職；從1994年以來，亞馬遜從一間網路書店，成為市值1兆7500億元的全球網購、零售、物流巨頭，貝佐斯的身價也因此達到2000億元，成為世界首富。

現年57歲的貝佐斯卸任執行長後，若按普遍的退休年齡、65歲民眾資產中位數26萬6400元看，貝佐斯的身價是此數字的75萬倍以上，還是英國王室總財富880億元的二倍以上；這讓「今日美國報」(USA Today)打趣說，貝佐斯退休後，應當不必檢查他的401k帳戶、或社會福利金之類。

7月5日正是亞馬遜1994年創立時的日子，貝佐斯曾說，這是個讓他「感觸良多」的日子。

亞馬遜的執行長職務將由原雲端業務主管賈西(Andy Jassy)接任；貝佐斯將重心轉向太空 事業「藍源」(Blue Origin)、媒體事業華盛頓郵報(The Washington Post)、慈善事業亞馬遜首日基金(Amazon Day 1 Fund)等。

不過貝佐斯仍將轉任亞馬遜執行董事，他還持有亞馬遜10%股份，為第一大股東；他與賈西共事也超過20年，因此貝佐斯未來仍可對亞馬遜產生實質影響力。

貝佐斯的持股讓他去年財富增加750億元，每秒鐘增加的財富，比一般美國勞工工作一整周賺的錢還要多。

「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)則從貝佐斯的談話、信函中，整理出五項他創業以來的心得：首先是「願意冒險」，貝佐斯曾說，一個人在80歲時，會後悔的事情幾乎都不是「做了卻失敗」，而是「根本沒去做」，這一點在私領域也適用，例如追求另一半等。

其次是「快速做出好的決定」；再來是「尋找熱情」，貝佐斯認為，所有人都有某項熱情，能夠跟著激情走，才是真正幸運的人，這也是貝佐斯擁有驚人財富後，仍投資數十億元在太空事業的原因，他也將本月20日上太空。

接著是「適時冥想」；最後則是「不要失去獨特性」，貝佐斯曾說，每個人從小受的教育都是要「做自己」，但很少人說的是，要「做自己」需要投入無比的精力，甚至要跟人生中無數正在發生的事情對抗，絕對不是「簡單、或是不用付出代價」的事情。