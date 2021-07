亞馬遜帝國持續壯大 創空前就業機會

億萬富豪貝佐斯5日卸下亞馬遜執行長職務後,公司的業務則交由網路服務執行長賈西接任,也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。(美聯社)

過去27年來,貝佐斯 (Jeff Bezos)讓亞馬遜 (Amazon)成為跨產業權力與影響力匯聚的巨人,近年隨著網購需求漸增帶動相關事業發展,貝佐斯與亞馬遜的財富也暴增;此外,亞馬遜在雲端運算、娛樂及廣告產業也大有斬獲。

華爾街日報(WSJ)報導,亞馬遜的權力與野心擴張,不僅在美國拓展足跡,也創造了空前就業機會。

貝佐斯5日卸下執行長職務後,亞馬遜的業務則交由網路服務執行長賈西(Andy Jassy)接任,也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。

研究公司eMarketer調查顯示,亞馬遜盤踞網購龍頭,占總電商銷售額約41%。

亞馬遜在雲端運算服務及廣告產業也占有一席之地,堪比網頁龍頭「字母公司」(Alphabet)的Google和社群媒體一哥「臉書」(Facebook)。

亞馬遜近年透過串流服務和智慧裝置,更貼近人們的生活,Alexa語音助理和Fire TV串流服務經常是亞馬遜的暢銷產品。

因應單日配送業務,亞馬遜在多處設置倉庫,去年在全球雇用逾50萬人。

很少企業的雇用規模能與亞馬遜匹敵,再過幾年,亞馬遜可能追上沃爾瑪(Walmart),成為員工最多的企業。

亞馬遜2010年跨足電影產業,成立「亞馬遜工作室」(Amazon Studios),迄今推出不少電影、電視作品,其中麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)憑演技獲得奧斯卡獎 (Oscar),促使亞馬遜近年增額投資工作室。

亞馬遜工作室最膾炙人口的作品包括演了三季的「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel),此劇作獲頒金球獎(Golden Globes)、艾美獎(Emmys),以及演員工會(Screen Actors Guild);此外,2020年推出的「金屬之聲」(Sound of Metal)抱回兩座奧斯卡獎,2016年的「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)也收獲奧斯卡獎。