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亞馬遜帝國持續壯大 創空前就業機會

編譯陳韻涵／綜合5日電
億萬富豪貝佐斯5日卸下亞馬遜執行長職務後，公司的業務則交由網路服務執行長賈西接任，也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。(美聯社)
億萬富豪貝佐斯5日卸下亞馬遜執行長職務後，公司的業務則交由網路服務執行長賈西接任，也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。(美聯社)

過去27年來，貝佐斯(Jeff Bezos)讓亞馬遜(Amazon)成為跨產業權力與影響力匯聚的巨人，近年隨著網購需求漸增帶動相關事業發展，貝佐斯與亞馬遜的財富也暴增；此外，亞馬遜在雲端運算、娛樂及廣告產業也大有斬獲。

華爾街日報(WSJ)報導，亞馬遜的權力與野心擴張，不僅在美國拓展足跡，也創造了空前就業機會。

貝佐斯5日卸下執行長職務後，亞馬遜的業務則交由網路服務執行長賈西(Andy Jassy)接任，也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。

研究公司eMarketer調查顯示，亞馬遜盤踞網購龍頭，占總電商銷售額約41%。

亞馬遜在雲端運算服務及廣告產業也占有一席之地，堪比網頁龍頭「字母公司」(Alphabet)的Google和社群媒體一哥「臉書」(Facebook)。

亞馬遜近年透過串流服務和智慧裝置，更貼近人們的生活，Alexa語音助理和Fire TV串流服務經常是亞馬遜的暢銷產品。

因應單日配送業務，亞馬遜在多處設置倉庫，去年在全球雇用逾50萬人。

很少企業的雇用規模能與亞馬遜匹敵，再過幾年，亞馬遜可能追上沃爾瑪(Walmart)，成為員工最多的企業。

亞馬遜2010年跨足電影產業，成立「亞馬遜工作室」(Amazon Studios)，迄今推出不少電影、電視作品，其中麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)憑演技獲得奧斯卡獎(Oscar)，促使亞馬遜近年增額投資工作室。

亞馬遜工作室最膾炙人口的作品包括演了三季的「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)，此劇作獲頒金球獎(Golden Globes)、艾美獎(Emmys)，以及演員工會(Screen Actors Guild)；此外，2020年推出的「金屬之聲」(Sound of Metal)抱回兩座奧斯卡獎，2016年的「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)也收獲奧斯卡獎。

億萬富豪貝佐斯5日卸下亞馬遜執行長職務後，公司的業務則交由網路服務執行長賈西(如...
億萬富豪貝佐斯5日卸下亞馬遜執行長職務後，公司的業務則交由網路服務執行長賈西(如圖)接任，也將讓亞馬遜帝國的發展掀開新頁。(路透)

亞馬遜 奧斯卡獎 貝佐斯

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