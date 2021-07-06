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REvil攻擊17國企業 勒贖開價7000萬比特幣

編譯洪毅╱綜合5日電
REvil駭客組織鎖定「卡西亞」商業管理軟體商，散播勒索軟體，「大小通吃」各型企業。圖為手機上顯示「勒索軟件」英文字及超市Coop的標識。(路透)
REvil駭客組織鎖定「卡西亞」商業管理軟體商，散播勒索軟體，「大小通吃」各型企業。圖為手機上顯示「勒索軟件」英文字及超市Coop的標識。(路透)

駭客組織REvil選在美國國慶日前夕發動大規模網路攻擊，範圍涵蓋美國等至少17個國家、上千間企業；而最新消息是，REvil組織現在要求，收到總價值達7000萬元的比特幣，才願意幫助受害者解除鎖定。

華盛頓郵報報導，REvil正是日前世界最大肉品供應商JBS勒索事件的主使團體，當時成功讓JBS支付價值1100萬元的比特幣；現在，REvil更對至少17個國家、上千間企業發動攻擊，影響所及，超市連鎖Coop在瑞典的500間分店被迫關閉，紐西蘭有11間學校電腦無法運作，勒索金額則達到7000萬元。

目前已知的受害企業約在800間至1500間之間；不過，國慶周末期間許多員工並未上工，可能不會立刻察覺到自己的企業成為受害者，代表REvil網攻事件的範圍仍可能會持續擴大。

資安公司「女獵手實驗室」(Huntress Labs)2日表示，駭客組織之所以能夠進行如此大範圍的網路攻擊，是因為其鎖定一間叫「卡西亞」(Kaseya)的商業管理軟體商，透過其提供的服務，散播勒索軟體，形成範圍廣大而且「大小通吃」的態勢。

曾成功猜出前總統川普推特密碼的荷蘭資安專家黑佛斯(Victor Gevers)表示，他的團隊在早前就曾發現卡西亞的軟體的漏洞，正與卡西亞合作修復，但是駭客集團顯然更早發現此事。

卡西亞執行長沃克拉(Fred Voccola)上周末承認，卡西亞遭到「複雜的網路攻擊」，但是認為受害企業「最多上千，不致到近萬」，且多以中小企業為主。

雖然滲透常用軟體、散布惡意程式是駭客的慣用手法，故意挑在人手短缺的假日期間亦然，但是此事件的規模仍大到前所未有。

聯邦調查局(FBI)及國土安全部網路安全及基礎設施安全局(CISA)不但已無法一一處理此事；資安公司Recorded Future里斯卡(Allan Liska)還說，REvil會要求「總價值」，而非針對個別對象勒索的聲明，表示其受害規模可能連他們自己都沒想像到，索要的贖金也就很可能比他們原先預期的還要多。

REvil使用俄語，因為許多駭客集團會躲在美國司法莫可奈何的俄羅斯等地；拜登總統3日就表示，最初的調查不認為俄國政府有涉入，但是有關調查仍在進行中；副國家安全顧問安‧紐柏格(Anne Neuberger)4日則表示，政府正在「使用一切資源」調查此事。

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