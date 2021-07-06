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美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

記者顏伶如／綜合報導
美軍駐紮阿富汗將近20年後，2日晚突然趁著夜色匆匆撤離巴格蘭空軍基地，甚至沒有知會空軍基地的新任阿富汗指揮官。圖為阿富汗軍方進入後發現人去樓空。(歐新社)
美軍駐紮阿富汗將近20年後，2日晚突然趁著夜色匆匆撤離巴格蘭空軍基地，甚至沒有知會空軍基地的新任阿富汗指揮官。圖為阿富汗軍方進入後發現人去樓空。(歐新社)

美聯社報導，阿富汗軍方官員指出，美軍駐紮阿富汗將近20年後，2日晚間突然趁著夜色切斷電源並匆匆撤離巴格蘭空軍基地(Bagram Airfield)，甚至未知會空軍基地的新任阿富汗指揮官。報導指出，阿富汗指揮官是在美軍離開約兩小時後才獲悉。

報導指出，阿富汗軍隊5日展示占地面積龐大的巴格蘭空軍基地，讓外界罕見地得以一窺基地內部狀況。美國2001年遭遇911恐怖攻擊後，發動了旨在消滅神學士組織(Taliban)的阿富汗戰爭，並且追緝911恐怖攻擊幕後主使凱達組織(al-Qaida)，巴格蘭空軍基地一直是美軍行動的指揮中心。

美方人員2日宣布，已完全撤出阿富汗境內規模最大的空軍基地，進度比國防部先前宣布的8月底前完全撤離還要早。

新任阿富汗指揮官柯西史塔尼(Mir Asadullah Kohistani)指出：「我們先前聽到某些傳言說，美軍已離開巴格蘭，在今天上午7時，消息總算獲得證實，他們真的已撤離巴格蘭。」

對於許多阿富汗官兵抱怨接管遭到遺棄的空軍基地，美軍駐阿富汗部隊發言人上校李吉特(Sonny Leggett)並未發表評論，僅重申上周聲明表示，拜登總統今年4月中旬宣布美國將從阿富汗撤出最後一批駐軍之後不久，移交工作便已展開。

阿富汗軍隊進入巴格蘭空軍基地，並在基地周圍站崗，雷達開始偵測，數百名阿富汗安全人...
阿富汗軍隊進入巴格蘭空軍基地，並在基地周圍站崗，雷達開始偵測，數百名阿富汗安全人員也進駐原本美國官兵使用的營舍。(路透)

根據媒體報導，美軍2日深夜撤出巴格蘭後，阿富汗當地民眾開始進入已空無一人的美軍基地洗劫，籃球、音響、筆記型電腦、腳踏車及頭盔、桌上型電風扇、吉他以及任何能夠拿得到的東西，幾乎都被搜括一空。

報導指出，美軍留下一批休旅型卡車、防地雷裝甲車，以及一棟惡名昭彰的監獄以及防禦嚴實的圍牆。

一名阿富汗政府高層官員對路透指出：「美國人全都撤走了，所有物資目前都已獲得掌控，包括瞭望台、空中交通以及醫院。

路透記者5日進入過去有著重兵駐守的巴格蘭空軍基地，發現阿富汗軍隊已在基地周圍站衛兵，雷達開始偵測，數百名阿富汗安全人員也進駐原本美國官兵使用的營舍。

美軍2日深夜撤出巴格蘭後，阿富汗當地民眾進入基地洗劫，所有搬得動的物資都被搜括一...
美軍2日深夜撤出巴格蘭後，阿富汗當地民眾進入基地洗劫，所有搬得動的物資都被搜括一空。圖為阿富汗一家商店正出售美軍物資。(路透)

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