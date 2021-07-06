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「拋磚引玉推展民主」 北約前指揮官：阿富汗任務並未失敗

編譯柯立偉／綜合5日電
阿富汗軍隊進入巴格蘭空軍基地，並在基地周圍站崗，數百名阿富汗安全人員也進駐原本美國官兵使用的營舍。(路透)
阿富汗軍隊進入巴格蘭空軍基地，並在基地周圍站崗，數百名阿富汗安全人員也進駐原本美國官兵使用的營舍。(路透)

美軍20年來對阿戰爭的成果，除了有效剷除神學士(Taliban)的勢力外，也進一步推展了阿富汗地區的民主及婦女權利。有分析認為，一旦美軍撤退，阿富汗很有可能重回「戰前狀態」，即回到過去的伊斯蘭神權統治。美軍執意撤軍，華爾街日報分析有兩大原因，其一是經費問題，其二是美軍的意識形態問題。

美軍在阿富汗戰爭中已花費超過2兆元的經費，在聯邦預算如此短絀的現在，實在難以應付對外戰爭的龐大開銷。再者，相比於駐韓、駐日、駐歐美軍較受當地民眾歡迎，駐阿美軍所面臨的風險非常高，隨時都有極端分子會以自殺行動攻擊，考量到預算及人事成本，美軍必須撤離。

其二，二戰以後美軍不論外派何地，一向不以「占領者」自居，而是自認為「解放者」。既為「解放者」，就沒有理由長期占領一個無意占為領土的外地。而且，這場行動中，美軍的目的是要「贏」，只要透過軍事手段達成「贏」的政治目的，就理所當然撤軍，無須繼續深陷戰爭泥沼。

美國海軍退役上將、前北約對阿行動最高指揮官史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)指出，當初之所以對阿富汗開戰，是為了報復受神學士政權支持的911攻擊行動，也為了震懾相關勢力不要與美國作對。從這個觀點來看，美軍在阿富汗的行動頗為成功，且有意外的收穫。

他說：「開戰至今，不論極端伊斯蘭勢力或神學士殘餘黨羽，都再無機會能在美國領土上發動恐怖攻擊，因此對阿行動的最初目標確實成功達陣；此外，我們也在阿富汗成功推展婦女權利、給予孩童平等受教權，並且施行民主制度。雖然阿富汗的民主制度並不完善，但至少起了拋磚引玉之效。」

阿富汗 美國 預算

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