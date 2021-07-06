美尋求中亞國家 安置為美效勞阿富汗翻譯

美國 自阿富汗 撤軍之際，20年來近2萬名替美軍和領使館翻譯的阿富汗人，在神學士捲土重來後的人身安全堪慮，美國正忙於拜託烏茲別克等中亞國家暫時安置這些人，直到他們拿到移民簽證，可以來美國。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國正和塔吉克斯坦、哈薩克和烏茲別克等國洽商，希望它們分攤安置1萬8000名還在等待美國「特別移民簽證」的阿富汗人。

這1萬8000人中，有一半的簽證已審核到最後階段，是「優先安置」的對象，加上這些人的家屬，人數將達5萬人。

3個月前，拜登 宣布9月11日前完成從阿富汗撤軍，但撤離步調進行快速，現已幾乎撤畢，令人擔心當局到底有沒有周詳計畫，保護這些年來冒著生命危險替美國做事的當地人。

曾任國安局中亞南亞事務主管，現任新美國安全中心印太安全計畫主持人柯提斯(Lisa Curtis)說，阿富汗的局勢每況愈下，顯然「這是一大問題，而且事態緊急，還好政府在想辦法解決」。

不過他還是認為，這批翻譯人員的安置問題未辦妥，顯示整體有序撤軍計畫欠佳，來得「太急促，有點突然」。

拜登4日談完自己的循序撤兵計畫後，就不再接受媒體有關阿富汗問題的提問。

「你看，今天是7月4日國慶日。」拜登故作驚慌地說，「我很擔心你們問我的問題，要下個禮拜才能回答，現在是周末假期，我要先慶祝國慶，許多好事正在發生」。

他說，「我們的部隊正在返家途中，全美各地，大家都要去看球賽，做許多好事」。

有關美國拜託中亞國家安置阿富汗通譯，國務院、前述三國駐美使館都不願回答媒體提問。

拜登本人和政府官員都說，該受到照顧的阿富汗人都會受到照顧。拜登還說，「沒有人會被留下來。我們已開始處理。和所有冒生命危險幫我們的人一樣，我們歡迎他們來到這裡」。