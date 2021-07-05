挺川普社媒Getter上線 逾50萬人註冊…駭客馬上來

支持前總統川普的社媒平台Getter，於國慶日啟動，開放用戶下載註冊。 (取自GETTR App)

為了因應各大社群媒體 的封殺，前總統川普 的高級顧問米勒(Jason Miller)為川普設計了一套全新的社群媒體「GETTR」，並在4日正式上線開放用戶下載註冊。米勒表示，上線後雖曾一度遭駭，但迅速排除狀況，且目前已有多達50萬人註冊。

這款專為川普設計的社群媒體，在正式上線前就在安卓的Google Play及蘋果的App Store的平台上大打廣告，宣稱自己是一個「讓全世界所有人使用的無偏見社群媒體」。而使用介面類似大眾習慣的推特 (Twitter)，用戶可以發布推文、分享照片或影片。

而川普的另一位前顧問巴農(Steve Bannon)也在GETTR上線首日立刻下載使用，發布第一篇「GET文」就是恭喜GETTR上線，並預測GETTR將會成為「推特殺手」，有朝一日取而代之。

事實上，川普原本是推特的固定用戶，在當上總統以前就常常透過推特與社會互動。然而，1月6日國會山莊暴動事件發生後，推特指控川普放任事態發展、威脅美國民主，因此將川普永久禁用；隨後臉書(Facebook)也跟進，並暫將封鎖期限訂在2023年；影音分享平台YouTube也宣布，將暫停川普的帳號，「直至危險程度降溫」。

由於主流社群平台相繼封殺，川普開始在其他較小眾的平台尋找發聲管道。然而，現存的小眾平台多有極端意識形態，川普一旦與他們掛勾，將不易撕除這些他們在自己身上加諸的標籤。因此，米勒才動念「自己為川普設計一個社群平台」。

但米勒強調：「川普沒有為這個平台挹注任何資金，也不是川普授意成立的。我希望川普能註冊，但還是要看總統的選擇。」