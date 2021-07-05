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白宮匿名消息頻傳 記者不滿爆：莎奇常辦不具名簡報會

編譯潘勛／綜合4日電
白宮發言人莎奇表示，對不具名的報導和匿名的消息來源，均不予回應。(Getty Images)
白宮發言人莎奇表示，對不具名的報導和匿名的消息來源，均不予回應。(Getty Images)

近來白宮不時有匿名人士爆料新聞，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)經主流媒體詢及此一現象，表示對不具名的報導、匿名消息來源不予回應，結果挨媒體砲轟莎奇一夥人經常組織不具名的簡報會，談新聞話題，顯然言行不一。

紐約郵報報導，莎奇會挨批鬥，是因2日白宮新聞簡報會上，福斯新聞網(Fox News)白宮記者杜西(Peter Doocy)向莎奇詢問上星期政治網站Politico有篇報導，消息來源是20多名幕僚爆料，指副總統賀錦麗辦公室工作環境有恃強凌弱現象，對此莎奇有何看法。

莎奇回答說，對匿名來源放話的不具名報導，她不擬評論，碰都不想碰。

白宮發言人莎奇表示，對不具名的報導和匿名的消息來源，均不予回應。(歐新社)
白宮發言人莎奇表示，對不具名的報導和匿名的消息來源，均不予回應。(歐新社)

莎奇的回答，一開始遭到彭博新聞網(Bloomberg News)白宮資深記者珍妮佛‧賈柏斯(Jennifer Jacobs)的批評；賈柏斯在推特網站播出這段對話的影片，還加註莎奇的話，再指出莎奇的「團隊經常組織匿名簡報會，談論新聞話題」。

沒多久莎奇就上推特回應這項批評，她寫道，「我想任何人都曉得，用匿名消息來源，放話攻擊某某人，跟政策宣布後，提供細節給記者，努力提供資訊，回應媒體詢問，這兩者之間是有所差別的。」

賈柏斯並沒回應莎奇的推文，反倒是紐約時報白宮記者貝克(Peter Baker)發推文說，「瞭解(你的)意思。沒錯，這種現象歷任白宮都有。但無論怎麼看，在一個透明、公開的民主社會裡，『政策宣布後提供細節』幹嘛要匿名來做？搞不懂」。

莎奇沒回應貝克，而彭博的參院記者丹尼斯(Steven Dennis)則呼應貝克的立場，指出簡報會應該公開透明；丹尼斯寫道，「按標準模式，簡報會要登錄在案。我一直搞不懂，為何白宮要堅持把會議謄本送出來，還援用不具名『政府高級官員』這種做法。」

丹尼斯再指出，這種做法顯然行之已久，但「本人報導白宮新聞，碰到這種狀況，總是冷笑」。

白宮 紐約時報 推特

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