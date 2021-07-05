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拜登受訪停頓「看小抄」挨酸 川普醫師籲做認知測試

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統3日在密西根州農場參訪時，面對記者提問，從西裝口袋裡找出字條回答，場面尷尬。(美聯社)
拜登總統3日在密西根州農場參訪時，面對記者提問，從西裝口袋裡找出字條回答，場面尷尬。(美聯社)

拜登總統3日在密西根州中央湖鎮(Central Lake)「國王果園」(King Orchards)農場參訪時，面對一名記者詢問最近一波俄羅斯駭客攻擊事件時，從西裝外套口袋裡找出字條回答，場面尷尬，整段過程的影片被共和黨全國委員會(RNC)推特帳號公布後，前白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)跟進轉推。

前總統川普任內的白宮醫師、新科共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)3日表示，78歲的拜登應該接受認知測驗，證明心智能力足以勝任總統一職。

拜登參訪農場時面對媒體詢問俄羅斯最新一波駭客攻擊，拜登打斷記者提問說，美方情報單位目前並未確定駭客行動是由克里姆林宮下令。他說：「我們還沒有確定是不是俄羅斯。我在飛機上聽取簡報，這就是為什麼下機時間出現耽誤的原因。」

雖然拜登說不久前才剛聽取情報單位簡報，但接下來卻一邊在農場店鋪裡準備結帳，一邊伸手尋找口袋裡字條。對於店員詢問「是否需要收據」似乎沒聽見。

找到字條後，拜登看著字條對媒體說：「他們跟我報告了什麼，我來講給你聽。」他說：「首先，我們還無法證實這起事件是誰做的，這是第一點。我的行動是，我下令確認是誰做的之後，所有政府資源將全力反擊。」

此時拜登對女性店員說：「還需要什麼嗎？」店員回答：「沒有了，都完成了。」

拜登一邊把字條放回西裝口袋時，一邊對記者說道，已要求情報機關對於駭客入侵事件做出詳細報告，「明天我會掌握更多消息」。

傑克森2018年1月曾說，川普接受測量是否有記憶喪失、失智症等疾病徵兆的「蒙特婁認知評估」(Montreal Cognitive Assessment，MoCA)之後「得到分數非常高」。傑克森已於2018年春季卸下白宮醫師職務。

傑克森3日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「拜登每天的言行都透露出好像有狀況出現，這種現象並不需要擁有醫師身分才會察覺。」他表示，川普曾經接受認知評估並且高分通過，民主黨員應該比較模式，也要求拜登接受相同測驗。

拜登 駭客 白宮

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