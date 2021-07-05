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邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

熱帶風暴「愛莎」將登陸 佛州州長：要有停電準備

編譯林梅婕／綜合4日電
熱帶風暴愛莎4日抵達佛州礁島群，預計5日和6日經過佛州西岸地區。(Getty Images)
熱帶風暴愛莎4日抵達佛州礁島群，預計5日和6日經過佛州西岸地區。(Getty Images)

熱帶風暴愛莎(Elsa)正朝佛羅里達州來襲，而「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」搜救行動仍持續進行，官員表示正密切關注愛莎的行徑路線，並祈禱能避開塌樓所處的瑟夫塞德市(Surfside)；同時也提提醒邁阿密西部地區的居民，這場風暴將帶來驚人的雨量，嚴重還可能停電。

根據國家颶風中心表示，愛莎於3日下午抵達古巴的克魯斯角(Cabo Cruz)東南方40哩處，風速高達每小時60哩。

愛莎已造成聖露西亞及多明尼加至少三人死亡，並於3日上午朝古巴和牙買加席捲而來；愛莎在2日已被降為一級颶風，氣象專家預測4日將抵達佛州礁島群(Florida Keys)，5日和6日將行經佛州西岸地區。

邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦(Daniella Levine Cava)表示，避免受到暴風的影響，已暫停搜救行動；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則強調，將持續關注暴風動態，他說：「很顯然的，暴風行徑路線隨時可能改變。」

國家颶風中心於4日發布熱帶風暴警報，暴風圈已開始影響佛州礁島群和南佛州地區；此外，愛莎預計為佛州半島帶來六吋的雨量，當地可能發生淹水洪災，部分地區恐怕出現三呎高的暴潮(storm surge)。

佛州急難管理局局長葛斯瑞(Kevin Guthrie)表示，近年來暴風侵襲的力道強勁造成眾多死傷，他也提醒：「請大家有心理準備，我們恐怕要過上一段沒有電的日子。」

德桑提斯則呼籲，家中有發電機的民眾應避免在室內環境使用，避免一氧化碳中毒。

瑟夫塞德市市長伯基特(Charles Burkett)也表示，愛莎無疑是對搜救行動的一大考驗，他說：「我們的搜救沒有問題，唯一的問題是運氣，而這次的風暴也會是一項重大的挑戰。」

佛州 熱帶風暴 颶風

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