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邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

專業爆破公司 曾協助爆破西雅圖體育館、世貿殘樓

編譯柯立偉／綜合4日電
爆破公司人員4日勘察佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」尚未拆除的樓體，準備實施爆破。(Getty Images)
爆破公司人員4日勘察佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」尚未拆除的樓體，準備實施爆破。(Getty Images)

佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」爆破工程，是聘請總部設在馬里蘭州的Controlled Demolition爆破公司；該公司已有70年的爆破經驗，曾見證美國歷史上多項重大建築物的爆破工程。

Controlled Demolition公司４日在爆破作業前，在尚普蘭大廈南棟的斷垣殘壁中挖洞並填裝爆破物，以讓大樓「完全」倒塌，方便大型機械進駐投入救災。

Controlled Demolition公司參與的爆破工程，包含2000年3月在西雅圖爆破當時全世界最大的圓頂混凝土體育館(Seattle Kingdome)。Controlled Demolition當時表示，西雅圖體育館的爆破工程是他們經手過最複雜的案件，為了約20秒的爆破，三個月花了900萬元。

除此之外，Controlled Demolition公司參與的重要爆破工程，還包括2001年賓州蓋茨堡國家紀念塔(Gettysburg National Tower)爆破、911事件後的世貿大樓爆破，以及2017年紐約市考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)爆破。Controlled Demolition公司自豪地表示，還曾在波多黎克創下同時爆破17棟樓宇的世界紀錄。

佛州搜救當局在爆破前提供相關數據，供Controlled Demolition公司規畫爆破的計畫細節；Controlled Demolition公司人員即在不影響結構安全的地方挖洞，填裝小型炸藥，以讓殘存的建築物自然崩落，而不是像普通爆破工程一次性的破壞。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)說，讓大棟倒下後，可讓救難人員及設備安全地進駐；當局在爆破行動完成後，立即展開進一步搜救。

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