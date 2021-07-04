NPR民調：56%民眾認「取得投票權」比根除舞弊重要

一項最新民調顯示，約56%的美國民眾認為「讓每個想投票的人都投得到票」比「避免選舉舞弊」更為重要。圖為民眾在德州奧斯汀抗議限制投票權。(路透)

根據全國公共廣播電台(NPR)與馬里斯特民調 (Marist Poll)共同發布的民調報告，約56%的美國民眾，認為「讓每個想投票 的人都投得到票」比「避免選舉舞弊」更為重要，比起認為避免選舉舞弊更重要的46%的民眾稍多。

不過，倘以政治立場及種族背景進一步分析，會發現此一命題的回答分布頗為兩極。

自稱為民主黨 支持者的受訪者中，約90%認為「取得投票權」比起「避免選舉舞弊」更能反應正確選舉結果；但只有不到25%的共和黨支持者這麼認為。而就種族背景觀察，白人較支持「避免選舉舞弊」，少數族裔則多較贊同擴大投票權；交叉分析下，也與「白人支持共和黨比例較高、少數族裔支持民主黨比例較高」的選民結構相符。

此外，民調也詢問了受訪者關於投票時應否出示「有照片的」身分證明文件，獲得絕大多數選民贊同，約八成受訪者表示支持；且不論哪一個黨派的支持者，都有超過半數認同領取選票時應出示有照片的身分證明文件。

而受訪民眾最尖銳的分歧在「美國民主是否正遭受威脅」問題上，雖然約有三分之二受訪者認同此命題，但兩黨支持者對於「威脅的原因」的看法南轅北轍。

馬里斯特民調中心執行主任米林格夫(Lee Miringoff)說：「民主黨人認為1月6日國會山莊的暴動事件，就是民主受威脅的證據；但共和黨支持者則認為，前總統川普及其支持者所稱的『選舉舞弊』才是侵蝕美國民主的元兇」。

民調也針對拜登總統的施政滿意度進行調查，整體而言與上個月差距不大，約50%的支持率，其中自稱民主黨人的受訪者有九成表示滿意拜登的施政，但共和黨人只有不到20%。各項政策中，獲最高滿意度的是防疫作為。