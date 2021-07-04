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美國疫後缺工迎來「加薪潮」 2行業最有感

編譯柯立偉／綜合3日電
隨著生活回歸正常，商家也開始恢復營業，企業對於人力的需求孔急。圖為紐約曼哈頓街頭豎立的徵人招牌。(歐新社)
隨著生活回歸正常，商家也開始恢復營業，企業對於人力的需求孔急。圖為紐約曼哈頓街頭豎立的徵人招牌。(歐新社)

過去三個月，由於企業雇主急著找人填補人力，勞工的薪資水準迎來自1980年代以來的最大漲幅；根據勞工部2日公布的最新就業報告，今年6月全美增加多達85萬個工作，且時薪攀上每小時15元的歷史紀錄。

高薪的主要因素就是勞動市場供需失衡。隨著生活回歸正常生活，商家也開始恢復營業，因此企業對於人力的需求孔急。

但並不是所有勞工都急著回到就業市場，許多勞工不是在疫情期間染疫，至今仍在調養；就是因為家中孩童尚未恢復實體教學而須留在家中照看；還有些人因為聯邦政府給的失業補助太多，沒有立刻回職場的經濟壓力；這些因素，都導致雇主以較以往優渥的待遇，與其他企業激烈競爭人才。

這樣的現象在餐飲、住宿業尤為明顯；餐飲業時薪人員的薪水在今年6月漲了2.3%，這樣的漲幅以往約需一年的時間，今年卻在一個月內就有如此明顯的增加；而住宿業的新進人員中，更有40%表示他們獲得了比預期還好的薪水。

有經濟學家認為，這樣的現象在7月底後會逆轉；聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)預估，由於多數學校下學年度將恢復實體教學，且聯邦政府各項補助措施亦將屆期，因此會使多數勞工重回職場。

而根據聯邦勞工部的統計數據，鮑爾所預估的情況已經漸漸出現。比起5月仍有約250萬人因疫情不願意出門工作，6月份的同一數據已降至160萬人；牛津經濟服務公司經濟顧問達可(Gregory Daco)說：「勞動市場上的供需平衡只是時間問題，勞工供不應求的狀況將在未來幾個月內漸漸消失。」

但也有學者從整體壯齡人口的結構預測接下來「數年內」都會有缺工問題，因此就業市場上的勞工在薪資談判上仍具有優勢。

根據聯邦人口普查局統計資料，去年美國16至64歲壯年人口首度負成長，比起2019年下降0.1%；這是因為去年移民來美工作的人數只有不到50萬人，相比於2016年形同腰斬；且因為疫情，死亡率驟升8%。

這樣的人力缺口短期內不易補足，因此數年內，美國的勞動市場仍會偏向勞方，雇主願意付的工資也會較高。

經濟服務公司Talking Heads Marco創辦人普拉丹(Manoj Pradhan)就說：「勞工的整體表現，必將比經濟整體表現強。」

勞工部 就業 疫情

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