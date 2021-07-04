有得等… 3500萬份稅表 國稅局「待處理」

國稅局至今仍有3500萬份稅表「待處理」，讓等待退稅、須提供稅表才能申請房屋貸款的民眾望眼欲穿。(Getty Images)

國稅局 作業受新冠病疫及經濟紓困措施影響，至今仍有3500萬份稅表 「待處理」，讓等待退稅 、須提供稅表才能申請房屋貸款的民眾望眼欲穿。

全國納稅人倡議組織發表的調查報告指出，國稅局還沒開始處理的稅表有1700萬份，約1600萬份需補件，另270萬份修改過的稅表，也還沒開始處理，因此「積案如山」。

該組織研究員柯林斯(Erin Collins)說，2019年新冠病疫來襲前一年，國稅局就已「積案」740萬件，去年經過一整年的努力，到今年5月底，來不及處理的案件多了三倍。去年報稅截止日的積案量1100萬份，約為目前的三分之一。

本稅季報稅人約有70%申報個人所得稅的人，可獲平均2800元退稅，對低受收入者，或國稅局審理完畢才能申請貸款的人來講，再等下去是很難過的事。

由於拜登總統和國會民主黨議員還要稅務單位增加處理有薪家事假、乾淨能源抵減稅額、托嬰補貼等，勢必讓人力本就不充裕的國稅局積案更嚴重。

柯林斯說，延遲審理稅表事關重大，因為多數納稅人從薪水被預扣或每季繳納的總額，超過應繳稅額，合當退稅。

國稅局的預算過去幾十年來遭嚴重削減，任務卻越來越繁重，國會通過三輪病疫紓困金靠它發放，失業救濟金辦法不斷更改，各種抵減辦法也不斷更新；最新的任務是每月發放兒童津貼，這是國稅局從未辦過的業務。病情期間，各地處理稅表中心紛紛關閉，積案自然堆高；而2010到2019年間國稅局的預算減少了20%，全職員工的人數也減少。

國稅局局長瑞提格( Charles Rettig)6月向參院財務委員會報告說，已處理完1億37000萬份稅表，匯出2810億元退稅款。