史上最久… 國會大廈深鎖16個月 國慶日仍閉門謝客

國會大廈不對大多數遊客開放已近16個月，但大廈周圍的安全圍欄近日即將拆除。(Getty Images)

作為美國民主象徵的「國會山莊」，不對大多數民眾開放已近16個月，關閉時間寫下歷史紀錄；儘管拜登總統鼓勵民眾趁七月四日國慶假期出門踏青、看煙火，但遭受新冠疫情及1月6日示威者暴動「雙重打擊」的國會大廈，因持續面臨新的暴力威脅、變種病毒等多重壓力，仍大門深鎖。

國會山莊歷史學會(United States Capitol Historical Society)總裁兼執行長坎貝爾 (Jane L. Campbell) 說，「想到就令人心碎；國會山莊歷經南北戰爭、世界大戰和各種紛爭，一直是我們的民主象徵」。

目前國會領袖正加緊努力，設法恢復國會山莊對外開放，供民眾遊覽，但任何重新開放都可能附加新的健康和安全規範，以保障每年數百萬遊客、535名國會議員以及數千名工作人員的健康和安全。

美聯社3日報導，國會山莊周圍的安全圍欄最快將在下周拆除，代表正準備恢復常態。眾院 已批准金額19億元的緊急支出計畫，旨在加強建築群的安全，但參議院反對這筆開支。

隨著新冠病毒出現變種，聯邦執法官員又發出新的警告，指右翼極端主義團體以及陰謀論信眾可能動粗施暴，官方及民間對國會山莊如何重新開放還能確保安全，討論焦點變來變去。

民主黨眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，「希望人們為自己來到國會大廈、談論它豐富的歷史，能感到自豪；人們以前想來國會大廈參觀時，根本不必擔心安全問題。」

過去這一年多來，國會議員面對緊閉的國會山莊大門，可謂百感交集，內心掙扎不已；想返回國會山莊，卻因共和黨 人為主的國會議員拒絕接種疫苗，而遲疑猶豫；期間還有兩名國會議員死於COVID-19併發症。

不少議員表示，黑黑的金屬安全圍欄讓人難受，但另些被支持川普的暴徒追著逃命的議員則表示，有必要部署安全圍欄以示威懾。

國會提供國人與聯邦政府之間最直接的聯繫，它代表開國諸賢設想的代議制民主；過去每年約250萬人參觀國會大廈、1200萬人來周邊地區參觀。白宮目前也閉門謝客，沒恢復公共遊覽。

伊利諾州聯邦眾議員 夏考斯基(Jan Schakowsky)說，「我想念來訪的參觀者。有這麼多人想來這裡，很鼓舞人心」。

眾院管理委員會最高階共和黨人、眾議員戴維斯( Rodney Davis)聯合其他約135名共和黨議員連名致函眾院議長波洛西，呼籲制定計畫，全面重新開放。

戴維斯表示，「國會山莊沒有理由再關閉了」，參與圍攻國會者應該被起訴，但現在也該是眾院結束代理投票、恢復正常運作的時候了。人民選我們來國會辦事，現在必須返回崗位。