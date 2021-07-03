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川普想避國會傳票 擬讓民主黨議員查帳

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，前總統川普的辯護律師今年6月底曾向聯邦法院法官表示，川普願意讓民主黨籍眾議員查看參加2016年總統大選之前的個人事業王國財務資料及川普集團會計事務八年合約紀錄。（美聯社）
華盛頓郵報報導，前總統川普的辯護律師今年6月底曾向聯邦法院法官表示，川普願意讓民主黨籍眾議員查看參加2016年總統大選之前的個人事業王國財務資料及川普集團會計事務八年合約紀錄。（美聯社）

華盛頓郵報報導，前總統川普的辯護律師今年6月底曾向聯邦法院法官表示，川普願意讓民主黨籍眾議員查看參加2016年總統大選之前的個人事業王國財務資料及川普集團會計事務八年合約紀錄，至於具有較高敏感的數據與內部通訊紀錄則不便曝光。

報導指出，川普透過律師提出的建議，後來在法院下令的協調過程中並未成功。2019年，眾院發出傳票索取川普過去八年的財務紀錄，但後來川普要求華府聯邦法院法官駁回傳票，並稱國會要求不但違憲，且窒礙難行。

川普律師諾里斯(Cameron T. Norris)在法庭上指出，眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)若想為未來總統制定新的金融規範，並不需要長達十年的川普財務機密資料；諾里斯指出，川普雖然已卸任，但如果法院同意國會的要求，三權分立架構將受到威脅。

諾里斯也說，如果執行國會傳票，將使得未來總統在與國會打交道時，權力遭到不符憲法規定的削減，並導致未來卸任之後，最敏感的個人資料便可能被國會議員公諸於世。

民主黨籍國會議員希望從川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)取得2011年至2018年的川普資料，傳票發布引發司法角力戰，官司在去年一路上訴到最高法院。最高法院裁定，國會發布傳票索取總統資料必須基於「合理的需要」，至於標準如何拿捏則交由下級法院定奪。

在另一個與川普稅務資料有關的案件中，今年3月在最高法院宣判之後，「美國馬薩爾斯」交出資料給紐約曼哈頓地區檢察官萬斯；萬斯1日以稅務詐騙、大竊盜罪等罪名起訴川普集團與川普集團財務長魏索柏格。

川普 傳票 眾院

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