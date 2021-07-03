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川普「經商之王」形象大傷 萬斯放話：偵辦續鎖定他

編譯潘勛／綜合2日電
一名男子裝扮成川普在鐵窗的模樣。（Getty Images）
一名男子裝扮成川普在鐵窗的模樣。（Getty Images）

紐約市曼哈頓檢察官辦公室1日起訴川普集團及集團財務長魏索柏格(Allen H. Weisselberg)，15項罪名包括魏索伯格十年來拿集團額外津貼及福利將近200萬元，但逃稅還做假帳；跡象顯示，前總統川普本人大概不會很快面臨刑事官司，但檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)已放話，指偵辦仍在進行，川普仍是焦點。

紐約時報1日報導，檢方偵辦川普集團好些年，到最後起訴的罪名，不是涉及俄國的陰謀案、大規模洗錢或者詐騙貪腐，反而是魏索柏格平素早就明目張膽的一些行為，比如得免費使用租來的豪車、公寓及孫兒學費補貼，指控他把川普家族企業，由房地產品牌授權王國，轉變為刑事犯案罪嫌，實在叫人索然無味。

檢方稱川普依然是接下來偵辦行動的焦點，但後續發展要看檢方施加在魏索柏格身上的壓力有多大，足以讓被告配合；過去30年，川普多次遭逢偵辦，都能全身而退，這次可能又是如此。

紐時認為，即便如此，萬斯檢察官的提告還是打到川普公共形象的核心，也就是川普可不是經商之王，這一點是以前偵辦行動沒能做到的。

本案結果可能很嚴重。川普集團被起訴，公司與銀行及其他商界夥伴的關係就會受損，遑論有罪定讞。川普目前積欠幾億元的貸款被追著跑，這次集團被起訴對他的融資能力可謂重大打擊。

另外，集團及魏索柏格被起訴，很可能影響川普對自己政治前途的決策。過去川普發牢騷既出於個人動機，還能充當政治工具；例如他對抗萬斯發傳票要調他的報稅紀錄，官司一直打到聯邦最高法院，面對支持者，他把洗衣單式的官司訴訟背出來聽，那起案子也在其中。

部分親近川普的共和黨人士相信，假如他再戰2024年，那些川普口中形容的「紐約激進左派檢察官」反而讓他更加百毒不侵；助理們表示，集團挨告只怕叫川普更憤怒，想出來選。

魏索柏格替川普家族打點生意近50年，最清楚其中密帳黑帳；最近幾個月檢方動用一切手段，想把他轉化為合作的證人，讓他受到千鈞萬擔的壓力；雖然他對川普忠心耿耿，但接下來只怕要衡量忠誠比較重要，還是蹲大牢比較難受。

紐約市曼哈頓檢察官萬斯放話，有關川普集團逃稅案仍進行中，川普仍是焦點。（Gett...
紐約市曼哈頓檢察官萬斯放話，有關川普集團逃稅案仍進行中，川普仍是焦點。（Getty Images）

川普 檢察官 紐約時報

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