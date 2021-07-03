拜登處理犯罪評價低 48%民眾不贊同

美國 廣播公司(ABC)和華盛頓郵報聯合進行的民調顯示，美國民眾視犯罪為「極嚴重」問題的人數，達20多年來新高，但對拜登處理犯罪的評價很低，認為其他方法更有效。

多達75%受調民眾認為，降低暴力犯罪 最有效的方法是增進貧窮地區的就業機會，這需大筆投資；65%民眾認為，多派社工幫忙警察解除「情緒爆發」狀況，是治理暴力犯罪良方；55%認為增加警察預算、51%說嚴格執行槍械管制法、46%說槍械管制法還要更嚴格些，就能減少暴力犯罪。

2日公布的這項全國民調發現，28%美國人說暴力犯罪是極其嚴重的問題，這是2000到2020年蓋洛普民調中，比率最高的一次；過去，該比率平均為19%。

如果把視此問題為「很嚴重」的比率也加上去，就多達59%了；2000年以來，視生活周遭暴力犯罪為「很嚴重或極嚴重問題」的比率，通常僅17%。

最新民調也發現，美國民眾對暴力犯罪觀感依種族或族群而有極大差異，13%白人和17%西裔認為，這是他們生活社區極為嚴重或很嚴重的問題，同樣看法的非裔 多達31%。

成年人當中，38%贊同拜登處理美國的犯罪問題，48%不贊同；以政黨分，36%認為共和黨較有能力對付暴力犯罪，35%認為民主黨較有效，這是1990年以來大致不變的比率；但也有20%不信賴兩黨處理犯罪的能力。

如何降低犯罪，看法也不同族群之間差異甚大。例如，76%非裔認為嚴格的槍械管制是良方，同樣意見的白人卻只有37%。

這兩大族群對更嚴格執行現行槍管法最能降低犯罪也呈巨大差異，非裔75%，白人45%。

非裔對增加警方預算的看法也和白人呈現巨大反差：39%對60%，認為有助降低犯罪率。西裔對此問題的比率，也落在中間。

什麼替代辦法最能減少犯罪？83%非裔、73%西裔和60%白人說，善用社工幫助警察解除情緒爆發功效最好。