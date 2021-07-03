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拜登新規鼓勵入籍 900萬人符合 白宮歡迎21新公民

記者顏伶如／綜合報導
7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加了21名新公民的入籍儀式。（歐新社）
7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加了21名新公民的入籍儀式。（歐新社）

拜登政府將鼓勵長年在美居留者申請入籍，透過即將展開的跨部會宣導活動，歡迎900萬名符合資格的外籍人士成為美國公民

聯邦政府在拜登總統2日參加了一場移民入籍儀式之前，宣布將推出歡迎符合條件者入籍的宣導活動。與前總統川普任內相比，拜登政府對於移民的態度明顯不同。川普政府調高入籍申請費用，並且對於外籍人士移民美國設下多層限制。

7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加了21名新公民的入籍儀式。（路透）
7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加了21名新公民的入籍儀式。（路透）

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)2日發表聲明指出：「入籍成為美國公民之後，新公民將獲得權力與義務，我們國家將因此變得更好。這項策略將確保希望入籍的民眾有機會透過清楚、一致的程序提出歸化申請。」

今年2月，拜登發布行政命令，要求跨部會工作小組檢討移民申請手續，並研擬一套更加友善的策略，以增進整合、包容及公民權。

7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加了21名新公民的入籍儀式；拜登在儀式上說：「像你們一樣的移民因為懷抱夢想而創立美國，這些夢想為美國持續注入新能量，新活力以及新力量。」

梅奧卡斯在儀式上分享了父母以難民身分來到美國的移民家庭經驗。他在新移民完成宣誓入籍後說：「我們的國家今天之所以變得更好，是因為這是一個以移民為本質且由移民組成的國家，你們將讓國家變得更加強大。」

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)1日宣布，7月第1周預訂將舉行170場移民入籍儀式。

拜登2日頒獎給18歲時從牙買加移民美國的護士珊卓拉‧林賽，她是第一個完成新冠疫苗...
拜登2日頒獎給18歲時從牙買加移民美國的護士珊卓拉‧林賽，她是第一個完成新冠疫苗接種的美國人。（歐新社）

首位接受疫苗接種護士 牙買加移民獲頒獎

拜登2日也頒獎給18歲時從牙買加移民美國，目前住在紐約長島(Long Island)的護士珊卓拉‧林賽(Sandra Lindsay)。拜登說，林賽是除了參加疫苗臨床實驗的志願者之外，第一個完成新冠疫苗接種的美國人。林賽的護士工作服將列入史密森尼博物館(Smithsonian Museum)有關美國疫情紀錄的收藏。

18歲時從牙買加移民美國的護士珊卓拉‧林賽2日獲拜登頒獎，她是第一個完成新冠疫苗...
18歲時從牙買加移民美國的護士珊卓拉‧林賽2日獲拜登頒獎，她是第一個完成新冠疫苗接種的美國人。（路透）

移民家庭 美國公民 拜登

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