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最高法院支持亞利桑納投票限制 判例恐成共和黨護身符

記者顏伶如／綜合報導
最高法院以6票對3票維持亞利桑納對投票的限制，圖為去年11月鳳凰城一名選務人員正在統計選票。（美聯社）
最高法院以6票對3票維持亞利桑納對投票的限制，圖為去年11月鳳凰城一名選務人員正在統計選票。（美聯社）

居多數的最高法院保守派大法官展現實力，1日在表決中以6票對3票，推翻下級法院先前裁定亞利桑納州限制投票法令牴觸「聯邦投票權利法」(Voting Rights Act)的判決；拜登總統發表聲明指出，最高法院的裁決削弱了投票權利法，證諸自由派大法官凱根(Elena Kagan)指投票權益嚴重種族差別，對此「深感失望」。

2020年大選結束後，許多共和黨執政州紛紛訂定各種限制選民投票的法規；美聯社報導分析，共和黨執政州的限縮投票權法令日後如果面臨挑戰，最高法院這項判例將成為共和黨陣營的護身符。

美聯社報導指出，這起判例也是過去八年當中，最高法院第二次做出判決之後，遭到民權團體及自由派大法官同聲譴責削弱創立於民權運動時期、旨在杜絕投票歧視的投票權利法。

最高法院判決出爐後，輿論聲浪出現要求民主黨推動聯邦新法的呼籲，以便制衡共和黨執政州的限制投票州法；某些國會議員及自由派團體則說，支持改革最高法院，例如讓大法官增為九席。

最高法院以6票對3票維持亞利桑納對投票的限制，自由派大法官凱根(後排左二)指投票...
最高法院以6票對3票維持亞利桑納對投票的限制，自由派大法官凱根(後排左二)指投票權益嚴重種族差別，對此「深感失望」。大法官布雷耶（前排右二）和索托馬約爾（前排右一）是自由派另外兩票。（美聯社）

拜登1日發表聲明指出，最高法院的裁定雖然是有害的，但並未限制國會修補損害的權限，「它把責任放回國會，讓國會恢復投票權利法本來應該擁有的力量。」

共和黨人士則說，州政府訂定投票規定，只不過是為了防止選舉舞弊、確保選舉公正的措施。

位於舊金山的聯邦上訴法院先前裁定，亞利桑納州限制投票法令對非洲裔、西語裔及美洲原住民選民造成不成比例的衝擊，顯然觸犯聯邦投票權利法第二節(Section 2)。

大法官艾里托(Samuel Alito)主筆的意見書中指出，亞利桑納州法令清楚界定誰可以幫別人繳交提早投票選票(early ballots)，也規定選民在錯誤選區投票時選票將不列入計票，這些措施都與種族歧視無關。艾里托指出，這些措施符合亞利桑納州要求確保選舉公平的立法目的，至於限縮投票法令上路之後，選民最多只會面臨「輕微負擔」(modest burdens)而已。

最高法院以6票對3票，推翻下級法院先前裁定亞利桑納州限制投票法令牴觸「聯邦投票權...
最高法院以6票對3票，推翻下級法院先前裁定亞利桑納州限制投票法令牴觸「聯邦投票權利法」的判決。（Getty Images）

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