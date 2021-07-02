眾院查國會暴動 麗茲錢尼加入特別委員會

民主黨籍國會眾院議長波洛西1日任命八名眾議員，擔任調查國會山騷亂事件特別委員會成員，其中七人是民主黨籍，唯一的共和黨人是麗茲‧錢尼（左二）。（路透）

民主黨 籍國會眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)1日任命八名眾議員，擔任調查國會山騷亂事件特別委員會成員，其中七人是民主黨籍，唯一的共和黨 人是被前總統川普視為「敵人」的懷俄明州國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney )。

眾院是前一天以222票贊成，190票反對通過成立特別委員會，其中兩名共和黨籍議員投贊成票，委員會目的是調查國會山騷亂事件的事實、情況及原因。

波洛西任命8人 她唯一共和黨籍

根據決議，特別委員會由民主黨人領導，波洛西可任命八名成員，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy )可任命五人。

錢尼原是眾院共和黨黨團主席，屬眾院共和黨三號人物，但多次批評時任總統川普，在國會山暴亂後更支持彈劾川普，結果以破壞黨內團結為由遭免除黨團主席一職。

在收到波洛西任命的邀請後，錢尼馬上發表聲明樂意接受，強調1月6日國會遭襲擊必須全面調查，又說委員會的調查將秉承「專業、迅速、不分黨派」的原則。

有分析認為，波洛西任命錢尼是一個極佳的戰略選擇，不管麥卡鍚是否願意委任五名成員，但錢尼的存在，就確保調查委員會是屬於跨黨而非純屬民主黨。因此波洛西說，「這讓我們將能夠以不分黨派的方式為人民工作。」

民主黨籍國會眾院議長波洛西1日任命八名眾議員，擔任調查國會山騷亂事件特別委員會成員。（歐新社）

麥卡錫矢言懲罰：沒人能遊走兩黨

但部分共和黨人批評委員會的組成過於黨派化，麥卡錫在1日的記者會上對錢尼接受任命表示震驚；他警告，共和黨黨團會議可能會褫奪錢尼在其他眾議院委員會的職務，作為懲罰。

他說，歷史上，從沒有人可以接受(民主黨籍)議長的委任，但又可以參加黨團會議；他甚至暗指錢尼與民主黨的關係比與自己所屬的共和黨更密切。此外，麥卡錫也拒絕說明是否委任五名委員。

另方面，波洛西指定由民主黨籍眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)起草成立特別調查委員會的法案，但湯普森拒絕透露調查何時正式啟動或何時結束。

分析認為，兩黨目前正為2022年期中選舉做準備，調查委員會的工作可能持續到明年，其間會不斷出現不利共和黨的資訊。