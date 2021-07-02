聯邦暫停「執行死刑」川普任內最後半年處決13次

川普卸任前五天，在印州特雷霍特聯邦監獄處決死囚犯。（美聯社）

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)1日宣布暫時停止執行聯邦死刑，同時會檢討死刑政策及相關程序；在川普 任內最後六個月，歷史性大開殺戒處決死囚，共執行了13次，而死刑注射的藥物一直受到爭議。

加蘭德在宣布暫停執行死刑時指出，司法部必須確保在聯邦刑事司法系統內，每個人不僅獲得美國憲法和法律保障的權利，而且還要得到公平和人道的對待，在死刑案件中，這個責任尤其具有特別效力。

加蘭德表示，司法部會檢討川普時代司法部長巴維理(William Barr)所制定的規程，其中一個就是行刑時使用注射毒物戊巴比妥(Pentobarbital)，它被指給死囚帶來疼痛和痛苦，維權組織已對此提出訴訟。

川普政府2020年7月恢復執行已停止17年的死刑，先後共達13次，也是近120年來任內最多執行死刑的總統，最後一名被處決的囚犯希格斯 (Dustin Higgs)更是在川普卸任前五天，在印州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄被處決。

川普卸任前五天，在印州特雷霍特聯邦監獄處決囚犯希格斯。（美聯社）

統計指出，川普任內處死人數超逾過去56年的總和，聯邦死囚人數因此減少近四分之一；拜登 上任後，聯邦監獄中剩下50名死囚。

根據川普政府的官方文件，「為死囚注射毒液過程就像入睡，死囚最後的呼吸就如打鼾」；然而有不少媒體引述目擊者指出情形完全相反，死囚在注射戊巴比妥後痛苦得翻滾及顫抖，美聯社記者更聲稱目睹一切。

從2000年開始，製藥公司禁止其產品用於行刑，強調藥物是用於救人而非殺人，因此禁止戊巴比妥用於行刑，但川普時代的聯邦監獄拒絕解釋如何取得。此外各州也已採用其他行刑方式，包括坐電椅。

拜登在競逐總統期間就反對執行死刑，他的政府團隊也誓言拜登在任期間會採取行動停止執行死刑。

然而拜登早期是死刑的支持者，也協助制訂1994年的聯邦死刑法例，增加了60項可以處死的聯邦罪行，包括綁架時導致肉票死亡。