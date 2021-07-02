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影／貝佐斯將上太空 帶82歲的她一起飛

記者顏伶如／綜合報導
貝佐斯1日與沃莉‧弗克舉起手臂歡呼合照。（Getty Images）
貝佐斯1日與沃莉‧弗克舉起手臂歡呼合照。（Getty Images）

1961年，沃莉‧弗克(Wally Funk)參加了美國國家航空暨太空總署(NASA)的太空計畫「水星13號」(Mercury 13)，在13名參加培訓的女太空員中表現名列前茅，但後來計畫取消；60年後，已高齡82歲的弗克將一圓舊夢，20日與亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)一起遨遊太空。

貝佐斯1日在Instagram分享他與弗克的合照，並寫道弗克是當年「水星13號」13名培訓女太空員之一，但後來因為計畫取消，所有受訓女成員都沒能參加太空之旅。照片中貝佐斯與弗克併肩而站，各自舉起手臂。

貝佐斯發文寫道：「如今時候到了。歡迎加入團隊，沃莉。我們很高興有妳擔任貴賓，7月20日跟我們一起飛行。」

貝佐斯創立的太空計畫「藍源」(Blue Origin)的自動駕駛「新謝帕德號」火箭(New Shepard)，20日將展開太空之旅；貝佐斯的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)也是這趟太空之旅的參加者之一。

有線電視新聞網(CNN)報導，一名競標者以2800萬元在拍賣中得標，贏得加入這趟太空之旅的機會，得標者身分至今未公布。

沃莉‧弗克20日與貝佐斯一起遨遊太空。（路透）
沃莉‧弗克20日與貝佐斯一起遨遊太空。（路透）

CNN報導，弗克雖然懷抱成為太空人的夢想，多年來卻一直未能如願；她說曾與NASA聯繫四次，表達希望成為太空人的願望，「可是沒有人願意收我」。

報導指出，弗克擁有豐富的飛航經驗，飛機駕駛時數超過1萬9600小時，擔任私人飛機與商業客機飛行教練期間，共教過超過3000名學生。

弗克說，持有聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)核發的所有證照；她說：「只要FAA規定的執照我都有，我跑步還能跑贏你。」

沃莉‧弗克（左二）60年前曾參加NASA的太空計畫「水星13號」，但後來計畫取消...
沃莉‧弗克（左二）60年前曾參加NASA的太空計畫「水星13號」，但後來計畫取消。（美聯社）

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