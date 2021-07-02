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全球最長壽 波多黎各112歲男曝「2個養生秘訣」

編譯潘勛／綜合1日電
波多黎各112歲的馬奎茲榮登金氏世界紀錄最長壽男性人瑞的寶座。（取自金氏紀錄官網）
波多黎各112歲的馬奎茲榮登金氏世界紀錄最長壽男性人瑞的寶座。（取自金氏紀錄官網）

金氏世界紀錄(Guinness World Records)組織表示，波多黎各一名男性馬奎茲(Emilio Flores Márquez)以現年112歲又326天的年紀，榮登世上男性最長壽人瑞的寶座，女性方面依然由日本奶奶田中加子以現年118歲保有。

今日美國報(USA Today)1日報導，馬奎茲1908年8月8日出生於波多黎各卡羅利納(Carolina)自治市，是家11名兄弟姊妹的老二；但他是長子，兒時光陰多用在撫育、照顧弟妹，還經常幫忙父親在甘蔗園澆水，或把砍下來的蔗莖裝上運貨車輛。

馬奎茲表示，長姊以外他年紀最大，所以他一切都得幹，比如幫弟弟們洗澡等等。

在波多黎各島上，馬奎茲獲得「米洛老爺」(Don Millo)的尊稱，人家問他長壽之方，他表示關鍵在「愛情充沛，生活無所畏懼」。

馬奎茲表示，自己得到愛情，是因娶了妻子安德莉亞‧培瑞茲(Andrea Perez)，兩人結褵57年，而妻子在2010年去世。夫妻倆育有四個孩子，其中兩人仍然健在，很孝順父親。馬奎茲現有五個孫子女及五個曾孫輩。

馬奎茲現與兩個孩子住在島上里約皮埃德拉斯(Rio Piedras)區；在寫給金氏紀錄的聲明中，他的兩個孩子說父親愛護他們，扶養他們長大，敦親睦鄰，總是要他們行善，與人分享一切。

馬奎茲101歲時健康出了些狀況，所以動手術安裝心律調節器，手術叫他幾乎聽覺盡失，但他家人表示，曾祖還有力氣，日子過得快樂。

日本超級奶奶田中加子出生在1903年1月2日，是現今最長壽人瑞，2020年時獲金氏世界紀錄承認；田中加子現年118歲又179天，住在福岡市。

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