愛州87歲參議員秀22下伏地挺身 拚連任想95歲再退休

葛拉斯理（左）與年紀幾乎只有他一半的同黨參議員柯頓一起在公開活動做了22個伏地挺身。（截自Fox新聞網）

共和黨 籍聯邦參議員 葛拉斯理(Charles Grassley，愛阿華州)已高齡87歲，遭質疑是否已該退出政壇；但本周他公開做了22個伏地挺身，證明自己寶刀未老。

葛拉斯理自1981年起擔任參議員，目前還未公開表示將在明年競逐第八個任期。但本周他先與年紀幾乎只有他一半的同黨參議員柯頓(Tom Cotton)一起在公開活動做了22個伏地挺身，以行動力挺為美國效力的退伍軍人。

若葛拉斯理選擇不角逐連任，愛州明年的參議員初選預計將非常競爭，尤其是民主黨希望多將競選焦點，放在去年總統大選前總統川普勝出超過八個百分點的愛州。

來源：The News Junkie

葛拉斯理在參院 表現搶眼，為愛州鄉村在乙醇生質燃料、風力發電等議題上爭取最大利益；他表示將在9月或10月，宣布是否競選連任。

他說：「我每天的行程，顯示我將工作擺在第一位。」他每天慢跑兩英里，通常在早上6點就抵達辦公室，每年更與愛州99個郡的官員至少進行一次會議。

葛拉斯理如連任成功，完成下一個六年任期，他將為95歲；他已表示若再次參選，2022也將是他最後一任。葛拉斯理在愛州的地位被認為相當穩固，他能在共和黨力挺川普的聲量，以及傳統的保守價值中取得平衡。

有鑒於過去掌握總統大位的政黨，較無法在期中選舉守著國會多數優勢，共和黨在明年勢在必得。因此若葛拉斯理選擇不競選連任，將為共和黨增添不少壓力。參院明年將進行改選的席位中，民主黨有14席，共和黨則是20席，但多數選戰預計將不會太激烈。

6月中旬由狄蒙紀錄報(The Des Moines Register)與Mediacom合作的民調中，愛州27%合格選民表示葛拉斯理應獲得連任，64%表示應讓新人出頭。共和黨人中，37%表示該讓新人上任，51%表示力挺葛拉斯理再當一任。在兩分民調中，他在愛州的成年人中，問政表現分別獲得45%和50%的滿意度。