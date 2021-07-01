賓州高院推翻性侵 「天才老爹」獲釋高舉勝利手勢回家

老牌喜劇男星比爾柯斯比30日自監獄獲釋回家，高舉勝利的手勢。(美聯社)

因性侵 身陷囹圄的老牌喜劇男星比爾柯斯比(Bill Cosby)30日命運大逆轉；賓州 最高法院30日駁回柯斯比的性侵罪名，並將他從監獄釋放；賓州最高法院裁定，對柯斯比提出控罪的檢察官 ，應當承接前任檢察官所做的免罪協定約束；這項裁定對「我也是」(MeToo)反性騷擾女權運動，堪稱是一項打擊。

現年83歲、以「天才老爹」(The Cosby Show)走紅全球的柯斯比，因2004年在他費城郊區家中對女性友人、天普大學體育管理員康絲登(Andrea Constand)下藥性侵，於2018年遭定罪，刑期三到十年，目前已服刑近三年。

老牌喜劇男星比爾柯斯比(左二)30日自監獄獲釋，與支持者高興回家。(美聯社)

控告柯斯比的康絲登透過律師發表聲明對獲釋一事感到極為失望，更擔心日後受害者不敢再挺身舉報。

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柯斯比是在2015年被捕，當時是由地方檢察官史蒂爾(Kevin Steele)持康絲登新提出的證詞，搶在12年訴訟時效到期前幾天，對柯斯比提出控罪。

但賓州最高法院30日裁定表示，儘管沒有證據顯示此承諾曾以書面形式寫下，史蒂爾仍有義務遵守其前任檢察官「不指控柯斯比」的承諾。

來源：NBC News

撰寫裁決書的法官韋區特(David Wecht)表示，柯斯比在康絲登的民事案件中，因為仰賴前地方檢察官決定不指控的協定，才會提供可能讓自己有罪的證詞；法院指出，「逮捕柯斯比是對基本公平的侮辱，尤其是它導致了已被放棄逾十年的刑事訴訟。」

控告柯斯出的康絲登(中)透過律師發表明對獲釋一事感到極為失望，更擔心日後受害者不敢再舉報。(美聯社)

法官們表示，推翻柯斯比的定罪並禁止進一步起訴，「符合社會對其民選檢察官和刑事司法系統的合理期望，也是唯一補救之道。」

柯斯比的上訴律師珍妮佛‧邦讓(Jennifer Bonjean)表示，柯斯比「從來就不該受到起訴，地方檢察官不能僅因自己的政治動機來改變它。」

柯斯比自蒙哥馬利郡(Montgomery County)郊區的州立監獄獲釋，步出監獄時高舉勝利的手勢；律師表示，柯斯比除了雙眼法定失明外，身體仍非常健康。

史蒂爾則聲明表示，柯斯比因「一個與犯罪事實無關的程序問題」被無罪釋放；他讚揚康絲登挺身而出，並說：「希望這項決定不會影響受害者舉報性侵犯。我們仍相信無人可凌駕於法律之上，包括那些有錢有勢有名的人在內。」

對柯斯比獲釋的人士30日在路邊憤憤不平舉牌抗議，要所有遭性侵的倖存者堅強勇敢。(路透)

賓州最高法院做出推翻柯斯比性侵定罪裁決後，與柯斯比搭檔主演「天才老爹」情境喜劇的著名非裔女演員、新任霍華德大學藝術學院(College of Fine Arts)院長費莉西亞‧ 拉沙德(Phylicia Rashad)立即發推文寫道：「終於，一個可怕的錯誤被糾正了。」

不過，性侵犯受害者權益倡導組織Time's Up創始人、女演員安珀．塔布琳(Amber Tamblyn)則推文寫道，「聽到這個消息我很生氣，我認識被這個男人下藥強姦的那位女性。法庭做出這個決定真丟臉。」