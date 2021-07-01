娛樂鉅子葛芬捐款1.5億 包了耶魯戲劇學費

葛芬是娛樂界的億萬富豪。(Getty Images)

耶魯大學 (Yale)30日宣布，在大衛葛芬基金會 (David Geffen Foundation)捐贈1.5億元後，今年8月開始，戲劇學院學生將免學費。

耶魯表示，2021-22學年度起，該校戲劇學院目前和未來入學的所有學位暨證書課程全日制學生都將免學費。

耶魯大學表示，葛芬提供了美國戲劇史上最大的一筆捐款；該大學決定將戲劇學院更名為「耶魯大學大衛．葛芬戲劇學院」(David Geffen School of Drama at Yale)；該學院提供表演、設計、導演 、戲劇和劇評、劇本創作、舞台管理、設計和製作及劇院管理方面的培訓，在10 個學位和證書課程中約招收200名學生。

葛芬是娛樂界的億萬富豪，創辦了包括Asylum Records、Geffen Records和 Geffen Pictures等電影、音樂企業，也是夢工廠動畫(DreamWorks Animation SKG)聯合創辦人，富比世(Forbes)雜誌估計葛芬淨資產達102億元。

他透過聲明說，耶魯大學已經為來自不同背景的演員、作家、導演、設計師和劇院經理提供最好的專業培訓，除去學費障礙將使更多人才能夠在耶魯大學舞台前、舞台上和舞台後發展和磨練技能。

葛芬2002年也捐贈了2億元給洛杉磯加州大學 (UCLA)醫學院，該學院也以他的名字命名。

耶魯大學在新聞稿中說，葛芬1978-1979學年曾在耶魯大學教授「音樂產業和藝術管理」課程；耶魯音樂學院2005年收到 1 億元捐款後也取消學費。