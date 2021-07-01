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收銀員到房貸大亨 華裔CEO謝理謙 拚出20億身家

記者胡玉立╱綜合報導
億萬富豪謝理謙。(Loan Depot官網)
億萬富豪謝理謙。(Loan Depot官網)

幼年時隨父母親自台灣移民來美的企業鉅子、網路貸款公司「貸得寶」(Loan Depot)創辦人兼執行長謝理謙(Anthony Hsieh)，在公司2月於紐約證券交易所公開上市時，首度亮相；這位美國罕見的亞裔億萬富翁到底是何許人，頓時備受各方關注。

現年56歲的謝理謙日前接受彭博新聞訪問時，也提到自幼隨父母從台灣移民來美，曾歷經掙扎，其中甚至包括數度在收銀枱後被劫匪拿槍指著頭的恐怖遭遇；他認為，這些最終都成為自己突破困境的激勵，也是他今日受人注目的機運與動力。

據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，謝理謙目前財富約20億元，是美國少數將白手起家公司價值轉變為數十億元企業的亞裔。

去年年底，謝理謙以6100萬元買下加州新港灘(Newport Coast)一戶豪宅，打破橘郡(Orange County)歷來最昂貴住宅銷售紀錄；現在，他又以破紀錄的2500萬元，在拉斯維加斯莫哈維沙漠(Mojave Desert)邊緣的亨德森(Henderson)山坡社區，買下一處1萬5000平方呎莊園。

「我的機運很獨特，」謝理謙受訪時說，「因為我的成功，贏得非亞裔人士尊重，讓亞裔自豪。」

謝理謙的父母在1970年代初為了孩子教育放棄在台灣的舒適生活，帶著謝理謙和兩個妹妹移居加州，賣酒營生；因為父母不會說英語，謝理謙從小一路幫全家做出所有重大財務決策，包括買車、電器到申請房貸在內，他說：「我從八歲起就一直在保護我的父母，我成了他們的顧問、信貸專員和翻譯。」

謝理謙還提到，他14歲替父母看店時，首度遇上蒙面歹徒衝進店內用槍指著他的頭，要求他交出收銀機裡的錢；他說，「我很早就學會自我保護和生存之道。」

謝理謙畢業於富勒頓(Fullerton)的加州州立大學，與科技界上流階層動輒名校學歷相去甚遠。父母希望他當醫生，他卻申請了小型抵押貸款機構信貸員工作，並被當場錄用；在公司四年後，他即明白抵押貸款業務潛力無窮，因此提出收購要求；親自掌舵後，他積極擴展網路業務，將公司更名為LoansDirect.com。

之後，就是一連串風險投資的開始；2010年，謝理謙創立合資企業「貸得寶」，現已是全美增長最快的房貸商之一，成立以來已提供逾3500億元貸款資金，是去年美國第七大抵押貸款機構。

謝理謙認為，面對歧視和敵意的經歷，是他以一介亞裔迎戰金融業職場生涯學到最重要的一課，最終助他領導全美最大的抵押貸款機構之一。

貸款 亞裔 台灣

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