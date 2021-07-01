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「戰爭時期防長」88歲倫斯斐 多發性骨髓瘤逝世

記者張聲肇／綜合報導
因力主出兵伊拉克而受爭議的前國防部長倫斯斐。(路透)
因力主出兵伊拉克而受爭議的前國防部長倫斯斐。(路透)

曾經督導伊拉克和阿富汗戰爭的前國防部長倫斯斐(Donald Rumsfeld)30日因多發性骨髓瘤在新墨西哥家中去世，享年88歲；遺孀和三名子女以及七名孫子發布聲明說，他過世時，家人隨侍在側。

派任倫斯斐當防長的前總統布希盛讚這位「戰爭時期的國防部長」「堅強、技巧、光榮地達成使命。」

倫斯斐從政經歷四位總統，在企業界則有四分之一世紀的服務經歷，共事過的人莫不懷念這「聰明、好鬬，愛國、狡獪」的政商名流。

來源：MSNBC

他2008年離開公職後，主持倫斯斐基金會，和慈善團體共同服務軍人家庭及受傷的退伍軍人。

一生鬥志昂揚的倫斯斐是美國至今唯一兩度擔任過國防部長的人，1975年-1977年，他是歷來最年輕的國防部長；2001-06年，則是最老的五角大廈主人。

1988年，他曾參與共和黨總統提名，鎩羽而歸，讓他體悟到當過白宮幕僚長、大使和國會議員，公職生涯一路順風，不表示競選總統也是囊中物。

2001年9月11日，恐怖分子劫機衝撞世貿大樓和國防部大樓，美軍全然在狀況外，倫斯斐倉促調兵入侵阿富汗，攻垮神學士政權；2002年，布希政府把目標轉向和911恐攻無關的伊拉克，讓神學士得以東山再起，也讓美國一直無法完成當初出兵阿富汗的目的。

2003年3月，美國入侵伊拉克後，雖然很快占領巴格達，聯軍卻陷入伊拉克內亂，疲於平亂，倫斯斐也遭批評，因他不理會出征前陸軍最高將領新關(Eric Shinseki)建議，要留守數十萬部隊，才能穩住伊拉克局勢。

也因為伊拉克戰爭的實績不佳，更加上他為了美軍在伊拉克戰俘營虐待囚事件，兩度向總統提出辭呈，2006年11月民主黨挾反戰聲勢入主國會後，布希終於接受他的辭呈，讓這位「戰爭英雄」在公職生涯晚期，抹上他自稱的「最深的陰影」。

綜觀他一生，雄心壯志、幽默機智、精力充沛，不欣賞他的人謂其好鬥成性，佩服他的人則因其工作倫理、嚴格要求但不失人情，而樂於追隨。

國防部 美國 阿富汗

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