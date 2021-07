縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

「性侵 案無罪逆轉,是程序正義還是縱容罪犯?」美國資深喜劇影星「天才老爹」比爾柯斯比(Bill Cosby),因被指控長年以藥物迷姦超過60名女性,而遭到調查和起訴。儘管多數指控都因證據不足和已過追溯期而無法成案,但最終2018年柯斯比仍以三項加重性侵罪判處有罪,入獄服刑。不斷上訴重申清白的柯斯比,案情在今年6月30日突然逆轉,賓州最高法院裁定撤銷有罪判決,即刻釋放柯斯比。驚人的逆轉裁決,讓這起被視為 #MeToo 運動里程碑的訴訟再次掀起美國社會的爭議,柯斯比無罪的依據為何?性侵指控能夠一筆勾銷?

現年83歲的柯斯比,是美國家喻戶曉的電視喜劇演員,代表作是「天才老爹」(The Cosby Show)系列,以睿智親切的黑人 老爹形象,成為美國大眾文化的人物標誌之一。然而人人稱讚的天才老爹,在2014年卻被人指控長年以藥物連續迷姦多名女性,受害者甚至超過60人,而後在美國掀起的 #MeToo 運動揭發之下,柯斯比的形象成了可怕的性侵老爹,也面臨多起調查和訴訟。

然而和許多性侵案的追究類似,柯斯比的相關指控案件中有許多已經超過了法律追溯期、又或者缺乏關鍵證據可以定罪,最終除了揭發柯斯比的惡行之外,法律上只能不了了之。直到2015年一名受害者康絲登(Andrea Constand)的性侵指控起訴,才又有所進展。

康絲登原本任職於柯斯比的母校天普大學(Temple University),兩人因此結識。康絲登指控柯斯比在2004年以討論工作為由,邀請她前往柯斯比位於費城的住處,隨後以藥物迷昏後性侵。儘管後來康絲登提出控告,但卻因證據不足而遭到檢方撤回,最後雙方達成民事和解,案情遂告一段落。

出面指控「天才老爹」性侵的被害人康絲登(左),在2018年更審判決寇斯比強暴「有罪」後,如釋重負地與起訴檢察官(右)致意。 (美聯社資料照片)

被釋放後,柯斯比(中)與律師(左)、發言人(右)一同開心地接受媒體攝影。(美聯社)

但是隨著天才老爹醜聞如滾雪球般越來越大,發現柯斯比慣用的伎倆都是藥物迷姦,看到有更多其他相似經驗的受害者出面,康絲登一案才在2015年被檢方推翻、重新起訴,並追究柯斯比的刑責。相關審理一直持續到2018年9月,柯斯比終於被裁定三項加重性侵罪有罪,判刑3至10年的有期徒刑,這也是柯斯比眾多指控之中唯一成立並判刑的案件。原本以為是#MeToo揭發惡行的里程碑勝利,沒想到2021年6月30日,出現意想不到的「無罪逆轉」。

被判刑入獄的柯斯比,反覆重申自己的清白、否認一切犯行並上訴至賓州最高法院。相關上訴爭點在於,認為康絲登案的判決有違司法審理的程序正義,柯斯比和辯護律師的意見聲稱,沒有獲得應有的公平司法對待。

根據賓州最高法院的說法,柯斯比之所以可以被撤銷有罪判決,主因有二:第一是康絲登當初提出訴訟之時,柯斯比已和檢察官達成了不起訴協議,最終以民事和解收場。既然已有不起訴協議,法官認為應當遵照當時的協議,而且後來第二度針對康絲登案的追究起訴,採用的卻是當時在不起訴協議下柯斯比的陳述,因此在程序正義上對柯斯比並不合理,不能以此作為定罪的關鍵。

其二是證人與證詞缺乏直接相關性。康絲登案苦於證據不足,在2017年6月時曾一度被裁定無效,然而後來找到其他多名受害者出面作證,也藉此揭露了更多柯斯比的性侵罪行,然而其他被害者的經歷和證詞,嚴格說來都沒有找到和原告案件的直接關聯,換句話說,其他被害者的案件,並無法證明「柯斯比對康絲登的性侵」。儘管這類「傳聞證據」(hearsay)是美國司法上重要的參考指標之一,但如何採用、如何作為裁判論理的依據,仍須謹慎以對。

2018年法院判決「柯斯比性侵有罪」的當下,情緒激動的受害者Lili Bernard(前排低頭者)、Victoria Valentino(後排眼鏡)。 (美聯社資料照片)

基於上述兩點,賓州最高法院認為柯斯比沒有得到公平受審的機會,而撤銷其罪名與有罪判決,即刻釋放柯斯比出獄。

出獄的柯斯比比出勝利的V字手勢,而後在自己的推特(Twitter)上宣告天才老爹的勝利。柯斯比也認為,能夠還給他「公平司法」,對於和他一樣的非裔美國人來說更別具意義,因為過往在美國司法程序上,對於黑人總是欠缺公平待遇。

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5