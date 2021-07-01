C-SPAN總統領導力調查 川普倒數第4名

C-SPAN於30日公布最新的「總統領導能力歷史排名」(Historians Survey of Presidential Leadership)，調查是在每次總統換屆後展開，至今全部45位歷任總統接受評價；剛卸任的川普 排名第41，位列倒數第四。歐巴馬 則首次進入前10名，位列第10。

有關調查是在2000年首次展開，根據總統領導能力的10 項品質給予評分，包括公眾說服能力、危機領導能力、經濟管理、道德權威、國際關係、行政技能、與國會的關係、願景/制定議程、在時任背景下追求人人平等及績效等；今年的訪問對象共142 人，包括歷史學者、教授與相關領域的專業人士。

在行政技能項目，川普排名最後；在道德權威方面也僅高於第15任總統布坎南(James Buchanan)；在公眾說服能力方面，川普算是表現最好，但也只排第32，經濟管理排第34。

萊斯大學(Rice University)教授道格拉斯·布林克利 (Douglas Brinkley) 從一開始就是C-SPAN的訪問對象，他認為川普排名低的一個原因，與他唯一在任內先後兩次遭彈劾 有關；他指出，當年尼克森及柯林頓(第19位)，也是因為受彈劾拖累，排名也下跌。

歐巴馬是第二次接受評價，在多個範疇的評分皆有躍進，他與國會關係方面的評分大幅提升，從第39位躍升至第32位；在時任背景方面的表現，從第15位上升到第10，追求讓所有人平等更排列第3，僅次於林肯(Abraham Lincoln)及詹森 (Lyndon B. Johnson)。詹森去年原是第10位，現在拱手讓給了歐巴馬。

在45位歷任總統中，林肯、華盛頓(George Washington)及羅斯福(Franklin D. Roosevelt)一直都是前三名；林肯排首位一直沒變，第二及第三位也只是在華盛頓與羅斯福交替；至於皮爾斯(Franklin Pierce)、安德魯‧約翰遜(Andrew Johnson)及布坎南，始終都是榜末的三人。