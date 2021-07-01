川普訪德州美墨邊界 投書批拜登「正在撤除邊境」

前總統川普(前左)30日在德州州長艾伯特(前中)陪同下造訪美墨邊境，並在他支持興建的邊境牆前演講批評拜登總統讓邊境變得「開放而危險」，「摧毀我們的國家」。(Getty Images)

前總統川普 針對移民、邊境問題動作頻頻，30日不僅應德州州長艾伯特(Greg Abbott)之邀造訪美墨邊境 ，批評拜登 總統讓邊境變得「開放而危險」，同日更投書「華盛頓時報」(The Washington Times)，稱拜登正在「撤除邊境」、「摧毀我們的國家」。

川普在投書中列舉邊境牆的效用，並稱他「興建一堵牆」，把「史上最安全的邊境」交給拜登，但他卻引爆人道災難。

川普在德州邊境城鎮韋斯拉科(Weslaco)表示，拜登推翻他的政策，讓美墨邊境變得「開放而危險」；拜登翻轉的川普邊境政策包括將挪用其他經費來興建邊境牆，以及申請庇護者不得待在美國境內的「留在墨西哥」政策等。

邀請川普造訪邊境的艾伯特對移民問題強硬，在德州前所未見，他曾矢言若拜登不建牆，他們就自己建。

前總統川普30日在德州州長艾伯特陪同下造訪美墨邊境，並在他支持興建的邊境牆前演講批評拜登總統讓邊境變得「開放而危險」，「摧毀我們的國家」。(路透)

邊境問題仍在持續，今年5月有18萬無證客企圖穿越邊境，為2000年3月以來之最，成為拜登的「痛腳」；近期民調顯示，全國民眾對拜登處理邊境問題的不滿意度達54%，在德州更達64%；德州民眾對艾伯特在這方面的滿意度約為47%，高於拜登。

川普此次行程與幾名聯邦眾議員、前國土安全部官員等同行，也聽取德州當地官員的邊境問題簡報，為明年期中選舉做準備的用意濃厚；事實上，川普卸任後在公開場合露面時，幾乎每次都不忘批評拜登的邊境問題。

拜登曾表示，翻轉川普的政策是讓移民制度更加「人道」；不過在30日刊登於「華時」的投書上，川普批評拜登作為，可能是「史上頭一遭，會有國家有意、且系統性地放棄守護邊境」，邊境危機正在「摧毀我們的國家」，但拜登甚至不願正視此事。

川普在文中稱，拜登的種種政策是「全然墮落」，因為從「各種跡象看」，這些都是要「完全廢除南部邊境」，其中停止興建邊境牆的作為，更是最「令人憤恨、震驚、自我傷害」者。