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邁阿密樓塌／增至12死 拜登夫婦將赴廢墟勘災

編譯陳韻涵／綜合29日電
佛州居民29日自海灘觀望倒塌的公寓。(美聯社)
佛州居民29日自海灘觀望倒塌的公寓。(美聯社)

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌搜救工作到29日已持續六天，死亡人數達12人，但仍有149人下落不明；白宮表示，拜登總統與第一夫人吉兒7月1日將視察災區並慰問受災戶。

「不放棄希望」149人下落不明

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)29日與工程師、建築師、地質專家等共同會勘，檢視大樓的安全問題與發展建議，「確保類似悲劇絕對不再發生」。

佛州檢察長凱薩琳‧佛南德茲‧朗德爾(Katherine Fernandez Rundle)表示，她將啟動大陪審團調查。

在官員徹查公寓倒塌原因並討論未來防範措施之際，搜救工作也未停歇。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)引用軍隊不遺留任何弟兄的名言，誓言在瓦礫堆中找出每一位失蹤者；瑟夫塞德市市長伯基特(Charles Burkett)則說說：「沒有人放棄希望，我們要把每一個人救出瓦礫堆。」

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市(Surfside)公寓倒塌事件，29日進入第六天的...
佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市(Surfside)公寓倒塌事件，29日進入第六天的挖掘搶救行動，罹難居民已增到11日，仍有上百居民失聯。(美聯社)

以色列、墨國400人加入搜救

佛州，以及來自以色列及墨西哥逾400名搜救人員已加入行動，現場也有大型機具協助挖掘。 

蘭傑斯菲德(Martin Langesfeld)的姊妹妮可(Nicole Langesfeld)下落不明；他說：「我們並不孤單，有希望，我相信奇蹟會發生，全球各地都有案例。」

距離倒塌的尚普蘭大廈南棟約一個街區，其姊妹樓在倒塌公寓竣工後一年，由同一家建設公司以相同建材、類似設計圖興建而成，這棟姊妹樓同樣坐落邁阿密海灘地區，面臨相同的潮汐與高濃度的空氣鹽分侵蝕。

北棟的住戶對於幾乎40年的12層樓老屋信心滿滿，相信維修工作做得比倒塌的南棟要好，支撐梁柱在2018年檢修時，也未如南棟出現龜裂問題，南棟倒塌後，北棟也已進行多次主要檢查。

不過，也有住戶擔心安全問題，選擇暫時離開，待檢修無虞後再搬回家住；協助倒塌房屋受害者的私人慈善機構「支持瑟夫塞德」(Support Surfside)負責安排暫離家的北棟居民住宿事宜。

佛州 以色列 拜登

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