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西北部高溫連創紀錄 東北部熱到明天

編譯郭宣含／綜合28日電
波特蘭市開放多處立游泳池，供市民解暑，對抗近日高溫。(路透)
波特蘭市開放多處立游泳池，供市民解暑，對抗近日高溫。(路透)

美國西北部向北至加拿大西部連日在熱浪侵襲下，多地紛紛寫下創新高的高溫紀錄，俄勒岡州波特蘭27日出現華氏112度破紀錄高溫，東北部地區則預測高溫恐持續到30日；加拿大卑詩省(British Columbia)一小鎮27日飆出116度高溫紀錄。

國家氣象局以「持續創紀錄、前所未見、異常危險高溫」等字眼形容大西洋西北部熱浪，高溫持續將日溫推高至三位數，不僅擾亂奧運資格賽，也為多地帶來炙熱新高溫。

俄勒岡州多地27日高溫紛創新高，波特蘭高溫達112度，打破前一天才剛寫下的108度高溫紀錄；尤金市(Eugene)27日下午的田徑賽也遭中止，觀眾因體育場極度高溫而遭疏散。

今年入夏來最嚴重熱浪自西而東， 籠罩全北美，加拿大及美國西北部向來夏天陰凉的大城...
今年入夏來最嚴重熱浪自西而東， 籠罩全北美，加拿大及美國西北部向來夏天陰凉的大城波特蘭、西雅圖地區，連日高溫都突破華氏100度，創歷史新高。圖為西雅圖市以舊公車巴士為家的遊民歐提斯無法再住在車內。(美聯社)

連續兩天逾百度 西雅圖首次

國家氣象局指出，尤金市當天高溫110度，亦創下歷來新高紀錄，首府塞勒姆(Salem)也紀錄到史上最高溫112度。

以下雨聞名的西雅圖也出現104度高溫，國家氣象局表示，這是西雅圖1894年開始紀錄以來，首次連兩天出現三位數高溫。

由於西雅圖氣候多半和宜，許多住家並無冷氣，因此亞馬遜(Amazon)將西雅圖總部的「亞馬遜會議中心」分出當作公共消暑中心，該中心可容納高達1000人。

西北部多地高溫紛創紀錄，而且天氣只會越來越熱，要到29日才會開始降溫。

在東北部地區，溫度也持續飆高，高溫可能延續到30日；根據天氣預測中心，高溫似乎持續在東北部與中西部發展，下午溫度預計飆高到90幾度。

AccuWeather預測，6月最後幾天的溫度預計會比往常攀升5至10度；東北部面臨今年第二波熱浪，高溫也推升電力需求，新英格蘭、紐約州等地28日電力與天然氣用量高於近期平均。

波特蘭市開放多處立游泳池，供市民解暑，對抗近日高溫。(路透)
波特蘭市開放多處立游泳池，供市民解暑，對抗近日高溫。(路透)

加拿大小鎮116度 比杜拜還熱

這波高溫也延伸到加拿大卑詩省小鎮李頓(Lytton)27日成為加拿大第一個出現三位數116度高溫的地方，專家表示，這只比拉斯維加斯高溫紀錄低一度而已；加拿大之前最高溫紀錄是1937年的113度。

加拿大環境部氣候學家菲力普斯(David Phillips)表示：「加拿大西部部分地區甚至比杜拜還熱。」

高溫 加拿大 西雅圖

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