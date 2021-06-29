西北部高溫連創紀錄 東北部熱到明天
美國西北部向北至加拿大西部連日在熱浪侵襲下，多地紛紛寫下創新高的高溫紀錄，俄勒岡州波特蘭27日出現華氏112度破紀錄高溫，東北部地區則預測高溫恐持續到30日；加拿大卑詩省(British Columbia)一小鎮27日飆出116度高溫紀錄。
國家氣象局以「持續創紀錄、前所未見、異常危險高溫」等字眼形容大西洋西北部熱浪，高溫持續將日溫推高至三位數，不僅擾亂奧運資格賽，也為多地帶來炙熱新高溫。
俄勒岡州多地27日高溫紛創新高，波特蘭高溫達112度，打破前一天才剛寫下的108度高溫紀錄；尤金市(Eugene)27日下午的田徑賽也遭中止，觀眾因體育場極度高溫而遭疏散。
連續兩天逾百度 西雅圖首次
國家氣象局指出，尤金市當天高溫110度，亦創下歷來新高紀錄，首府塞勒姆(Salem)也紀錄到史上最高溫112度。
以下雨聞名的西雅圖也出現104度高溫，國家氣象局表示，這是西雅圖1894年開始紀錄以來，首次連兩天出現三位數高溫。
由於西雅圖氣候多半和宜，許多住家並無冷氣，因此亞馬遜(Amazon)將西雅圖總部的「亞馬遜會議中心」分出當作公共消暑中心，該中心可容納高達1000人。
西北部多地高溫紛創紀錄，而且天氣只會越來越熱，要到29日才會開始降溫。
在東北部地區，溫度也持續飆高，高溫可能延續到30日；根據天氣預測中心，高溫似乎持續在東北部與中西部發展，下午溫度預計飆高到90幾度。
AccuWeather預測，6月最後幾天的溫度預計會比往常攀升5至10度；東北部面臨今年第二波熱浪，高溫也推升電力需求，新英格蘭、紐約州等地28日電力與天然氣用量高於近期平均。
加拿大小鎮116度 比杜拜還熱
這波高溫也延伸到加拿大卑詩省小鎮李頓(Lytton)27日成為加拿大第一個出現三位數116度高溫的地方，專家表示，這只比拉斯維加斯高溫紀錄低一度而已；加拿大之前最高溫紀錄是1937年的113度。
加拿大環境部氣候學家菲力普斯(David Phillips)表示：「加拿大西部部分地區甚至比杜拜還熱。」
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