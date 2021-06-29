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各種說法都缺足夠證據 新冠溯源「7月中難有結論」

編譯洪毅／綜合28日電
圖為今年2月的武漢病毒所外有警衛站崗。(路透)
圖為今年2月的武漢病毒所外有警衛站崗。(路透)

新冠疫情在全球打擊面甚廣，追溯病毒源頭倍受關注，拜登政府也要求情報機關在7月中前發布情報整理、分析後的解讀結果；但是情報官員事先打預防針表示，要有找不出明確解釋的心理準備。

新冠病毒究竟是人畜感染後爆發大疫情，還是實驗室不小心外洩病毒，目前正討論得沸沸揚揚；有消息人士向「華爾街日報」透露，情報單位迄今未掌握二者之一的確切證據，而拜登總統早在今年2月時就已接到報告，指情報機構要進行病毒溯源是很困難的。

到5月，拜登再收到三份報告，一個情報機構認為，新冠病毒有可能是從實驗室洩漏，另兩個情報機構則認為，這是自然生成並感染到人身上的病毒；但這三份報告都因為沒有足夠證據，而不具絕對的可信度。

不過消息人士表示，拜登訂定7月中的期限，本來就是希望情報單位能「致力於在有限的時間內專注於此」，而且就算只是小幅度的進展，也有助於消弭當前科學界、政治界及情報界各說各話的情況，並有助於進一步的調查。

拜登在5月提到，7月中拿到的報告，可能將是一連串針對中國的「問責清單」，以及就持續調查給予意見等。

此調查由國家情報總監海恩斯(Avril Haines)領導；雖然美國有18個情報機關，規模龐大，但較為專注於中、俄的軍事威脅，以及恐怖組織等，對這些情報機關而言，為病毒溯源是非傳統而甚少觸及的領域。

瞭解新冠病毒起源，主要是為了防範下一次的疫情爆發，還有消弭紛爭。有線電視新聞網(CNN)記者柯林森(Stephen Collinson)撰寫的分析特稿就指出，共和黨人正在把病毒外洩論「武器化」，以此攻訐民主黨。

柯林森在文中表達對政治毒化調查結果的擔憂，也指責川普雖然在疫苗開發上有重大作為，仍無法迴避一開始的淡化及政治化舉措，導致災難性的結果。

雖然川普一再將疫情歸咎於中國，但與拜登不同；「華爾街日報」在報導中引述前川普政府官員說，除數間情報機構及勞倫斯利佛摩國家實驗室(LLNL)有所作為外，川普任內從未就病毒起源問題，組織橫跨數間機關的密集調查行動，而調查的難度，也會隨著時間過去而增加。

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