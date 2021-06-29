不甩Delta病毒爆發可能 白宮國慶活動照常

儘管Delta變種新冠病毒仍肆虐，但各地民眾已開始回歸正常生活，白宮28日表示無意改變7月4日國慶慶典活動。圖為紐約街頭遊人如鯽。(美聯社)

白宮 發言人珍．莎奇(Jen Psaki)28日表示，基於科學數據，拜登政府對於今年7月4日國慶日將在白宮草坪上舉行的慶祝集會充滿信心，不認為會受到新一波Delta新冠病毒的影響，因此目前沒有任何變動的計畫。

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官員高列柏(Scott Gottlieb)27日警告，美國 部分地區的Delta病毒病例可能會大量爆發。但莎奇表示，目前Delta病例的確診病患，絕大多數都是未接種疫苗 者，而由於華盛頓特區已有超過70%的民眾接種至少一劑疫苗，因此她說：「我不認為需要對國慶日活動的計畫作任何調整」。

儘管Delta變種新冠病毒仍肆虐，但各地民眾已開始回歸正常生活，白宮28日表示無意改變7月4日國慶慶典活動。圖為民眾在密蘇里州搭乘火車。(美聯社)

為了紀念美國獨立245年，拜登總統預計將在7月4日國慶日當天，邀請共1000位各界人士與軍眷至白宮草坪一同慶祝，國家廣場(National Wall)當晚也會施放煙火，開放民眾參觀。

國家廣場上的國慶煙火，向來都是每年國慶日活動的重頭戲，往年都會吸引附近馬里蘭州及維吉尼亞州的民眾前來觀賞。即便去年全美遭逢新冠疫情嚴重打擊，前總統川普仍在強制戴口罩及保持社交距離的前提下，開放民眾前來國家廣場一同慶祝國慶。今年因特區的高接種率，已解除口罩令等強制防疫措施，有機會吸引更多人來國家廣場。

然而，美國的狀況雖已好轉，國際間的疫情現況仍不容樂觀。變種於印度的Delta病毒，已漸漸取代變種於英國的Alpha病毒，成為全球主要流行的病毒株。對於未接種疫苗者而言，Delta病毒是不容小覷的威脅。