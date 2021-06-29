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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年

編譯林梅婕／綜合28日電
有研究指輝瑞和莫德納疫苗即使不打補強針，其保護力也可能達數年，而且疫苗混打抗體更強。圖中從左至右為輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康疫苗的空瓶。(Getty Images)
有研究指輝瑞和莫德納疫苗即使不打補強針，其保護力也可能達數年，而且疫苗混打抗體更強。圖中從左至右為輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康疫苗的空瓶。(Getty Images)

根據一項28日公布的研究報告，科學家們稱以信使疫苗技術(mRNA)開發的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)疫苗，可提供人體對抗新冠病毒的保護力持續數年；雖然無法完全保證，但只要病毒變異的程度不相差太多，接種信使疫苗的人有機會免於接種補強針(Booster shot)。

不過該研究並未納入使用病毒載體技術的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，因研究領導人、華盛頓大學病理學與免疫學副教授伊勒貝迪(Ali Ellebedy)認為，嬌生疫苗的持久性不如信使疫苗。

伊勒貝迪指出，染疫後痊癒的新冠肺炎患者免疫細胞能至少在八個月內識別病毒形體；另一項研究也稱，人體的B細胞(又稱B淋巴球)會持續成長和強化至少一年。

故此研究人員認為，染疫後人體免疫力將維持數年，甚至一輩子，但接種信使疫苗者的免疫力是否能和自體免疫一樣持久還不得而知；專家稱若病毒沒有變異的話，理論上應持續一輩子。

研究提及，無論是染疫或接種疫苗之後，人體淋巴結會形成「生發中心」(germinal center)，也是訓練B細胞辨識病毒基因序的機制；研究人員在試驗者進行第一劑疫苗接種後的三周、四周、五周、七周和15周後採集淋巴結樣本，發現即使染疫後四個月生發中心仍相當活躍，B細胞仍有識別病毒的能力。

然而，對於免疫力弱、年事已高、或長期服用特定藥物的人恐怕不是如此，這些人或許仍需要補強針；但染疫過且有抗體的民眾則永遠無需補強針。

AZ混打輝瑞 效果更好

此外，牛津大學(Oxford)28日也公布一項研究指出，接種第一劑阿斯特捷利康(AstraZeneca，又稱AZ)疫苗後四周，混合接種輝瑞疫苗能得到更好的免疫效果。

這項名為Com-COV的研究是針對使用輝瑞和AZ疫苗混打後進行分析，發現無論接種的順序為何，都能對新冠病毒刺突蛋白產生高濃度的抗體。

還有一項研究顯示，臨床試驗者在接種第三劑AZ疫苗後出現強烈的免疫反應；目前市面上的疫苗最多接種兩劑，間隔約4至12周，倘若未來人體有需要延長免疫力，接種第三劑AZ疫苗將會是一個選擇。

疫苗 免疫力 輝瑞

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