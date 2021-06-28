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拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

民調：拜登支持度穩定53% 但2議題讓他失分

編譯林梅婕／綜合27日電
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

由福斯新聞網(Fox News)公布的最新民調顯示，拜登總統上任至今五個多月以來整體民調看似穩定，但在特定議題上包括移民及與中、俄關係卻失分許多。

根據政治網站RealClearPolitics的最新民調，拜登的施政滿意度穩定維持在53%，不滿意度為43%；呼應福斯新聞23日公布的民調結果，滿意度對比不滿意度為56%比42%，調查期間為6月19日至22日。

其中關於處理新冠肺炎的疫情，福斯民調顯示拜登的滿意度為64%，不滿意度為34%，這部分可說是拉升整體的滿意度；至於經濟議題，滿意度比不滿意度則是51%比上47%。

然而，失分最重的移民議題上，拜登滿意度僅41%，不滿意度為54%；與俄國的外交事務處理也不盡理想，滿意度比不滿意度為42%比上52%；與中國的關係更是失分的痛腳，只有39%比上54%，而這兩個國家目前也都被視為美國最強勁的對手。

依照黨派細分，民主黨支持者中，對拜登的滿意度高達93%，不滿意度只有7%；獨立選民的滿意度則是55%，不滿意度為43%；至於共和黨支持者對拜登的不滿意度則高達78%，不過還是有21%的人給予肯定，甚至14％的人表示在去年11月票投川普，但目前也肯定拜登的表現。

與最近期的幾位前任總統相比，拜登表現如何呢？

根據RealClearPolitics在2017年6月底公布的民調，川普的滿意度比不滿意度為40%比54%；2009年6月的歐巴馬則是59%比34%，但隨後他的支持度開始迅速下滑；2001年6月的布希(George W. Bush)當時也有52%比37%，但在911恐怖攻擊事件後，布希的民調開始一飛沖天。

拜登 民調 川普

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