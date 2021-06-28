基建磋商 拜登想追求兩黨合作 但黨內進步派不滿

共和、民主兩黨達成的金額1兆2000億元的基礎設施法案，經歷拜登總統(前左三)的發言風波後柳暗花明。圖為加州的一條高速路正在翻修。(Getty images)

聯邦參院 兩黨代表磋商出為數1兆2000億元的基建法案，拜登 總統24日曾表示還要民主黨 另提的法案通過才肯一併簽字，但旋即在26日改口稱樂見兩黨合作；華爾街日報(WSJ)認為，整個夏季還要打很多立法「閃電戰」，目前基建協商案堪稱拜登執政能耐的最大考驗，若是崩潰將憑添他未來施政的困難。

WSJ 27日報導，拜登執政以兩黨能合作為重大政綱，但民主黨追求更廣的扶貧施政，兩者要面面俱到，勢必遭逢許多未知數。

目前全國黨同伐異現象極為嚴重，在在考驗拜登調和鼎鼐的能力，兩黨妥協的1兆2000億元基建案若是過關，代表拜登執政第一年就能達成協商，落實重大立法，而宣稱勝利。

11名共和黨及10名民主黨參議員協商出來的基建案，撇開已編列的聯邦基建開支，另增加5790億元，注資於改善橋梁道路、港口運輸、寬頻、水資源及電動車輛。

基建法要想在兩黨差距極小的國會過關，本就棘手；在參院，民主黨要爭取共和黨足夠的支持，才能通過60票的門檻。

但民主黨還追求通過更廣的法案，比如擴大育兒、健保、可負擔住屋，這些施政理想可綑綁在預算協商這項特別程序，僅需簡單多數就能過關。

拜登想推動基建案過關而宣稱獲勝，但他還得斟酌得失，有共和黨支持代表兩黨能合作，但民主黨自由派推出一大堆社會福利項目，要拜登落實於執政；那些理想彙總在名為「美國家庭計畫」(American Families Plan)的法案，據參院立法草案，經費定在6兆元。

民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)強調，民主黨在國會占多數，總統不該受限於共和黨，黨的宗旨不容辜負。

但民主黨也有曼欽(Joe Manchin)參議員這樣的人物，不贊成所得稅、企業稅率升太高，他還表示除了基建案，其他項目的開支以2兆元為限，攤分到10年期間他或許還會支持；他也不贊成國債增太多，必須確保財政負擔得起；曼欽的一票就能影響預算法案能否在兩黨各擁50票的參院過關。