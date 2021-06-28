我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

基建磋商 拜登想追求兩黨合作 但黨內進步派不滿

編譯潘勛／綜合27日電
共和、民主兩黨達成的金額1兆2000億元的基礎設施法案，經歷拜登總統(前左三)的發言風波後柳暗花明。圖為加州的一條高速路正在翻修。(Getty images)
共和、民主兩黨達成的金額1兆2000億元的基礎設施法案，經歷拜登總統(前左三)的發言風波後柳暗花明。圖為加州的一條高速路正在翻修。(Getty images)

聯邦參院兩黨代表磋商出為數1兆2000億元的基建法案，拜登總統24日曾表示還要民主黨另提的法案通過才肯一併簽字，但旋即在26日改口稱樂見兩黨合作；華爾街日報(WSJ)認為，整個夏季還要打很多立法「閃電戰」，目前基建協商案堪稱拜登執政能耐的最大考驗，若是崩潰將憑添他未來施政的困難。

WSJ 27日報導，拜登執政以兩黨能合作為重大政綱，但民主黨追求更廣的扶貧施政，兩者要面面俱到，勢必遭逢許多未知數。

目前全國黨同伐異現象極為嚴重，在在考驗拜登調和鼎鼐的能力，兩黨妥協的1兆2000億元基建案若是過關，代表拜登執政第一年就能達成協商，落實重大立法，而宣稱勝利。

11名共和黨及10名民主黨參議員協商出來的基建案，撇開已編列的聯邦基建開支，另增加5790億元，注資於改善橋梁道路、港口運輸、寬頻、水資源及電動車輛。

基建法要想在兩黨差距極小的國會過關，本就棘手；在參院，民主黨要爭取共和黨足夠的支持，才能通過60票的門檻。

但民主黨還追求通過更廣的法案，比如擴大育兒、健保、可負擔住屋，這些施政理想可綑綁在預算協商這項特別程序，僅需簡單多數就能過關。

拜登想推動基建案過關而宣稱獲勝，但他還得斟酌得失，有共和黨支持代表兩黨能合作，但民主黨自由派推出一大堆社會福利項目，要拜登落實於執政；那些理想彙總在名為「美國家庭計畫」(American Families Plan)的法案，據參院立法草案，經費定在6兆元。

民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)強調，民主黨在國會占多數，總統不該受限於共和黨，黨的宗旨不容辜負。

但民主黨也有曼欽(Joe Manchin)參議員這樣的人物，不贊成所得稅、企業稅率升太高，他還表示除了基建案，其他項目的開支以2兆元為限，攤分到10年期間他或許還會支持；他也不贊成國債增太多，必須確保財政負擔得起；曼欽的一票就能影響預算法案能否在兩黨各擁50票的參院過關。

民主黨 拜登 參院

上一則

民調：拜登支持度穩定53% 但2議題讓他失分

下一則

邁阿密樓塌／搜救進入第4天 進度為何這麼慢？

延伸閱讀

5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說

5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說
拜登下令空襲伊拉克敘利亞邊境 報復伊朗支持的民兵

拜登下令空襲伊拉克敘利亞邊境 報復伊朗支持的民兵
拜登收回言論 力挽跨黨派基建協議

拜登收回言論 力挽跨黨派基建協議
以色列外長會布林肯 新政府上台後首次

以色列外長會布林肯 新政府上台後首次

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免