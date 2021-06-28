拜登撤「拒簽」1.2兆基建案威脅 共和黨：先聚焦實體

共和、民主兩黨達成的金額1兆2000億元的基礎設施法案，經歷拜登總統(前左三)的發言風波後柳暗花明。圖為拜登24日在白宮會見參與協商的兩黨參議員。(美聯社)

參院共和黨 基建案談判代表27日表示，拜登 總統收回稍早的否決威脅後，該黨對繼續跟民主黨 磋商，達成總數1兆2000億元的基礎設施法案感到樂觀；同一時間，某些民主黨議員表示支持總統所提法案之外，另呼籲黨內要有所克制，不想損及兩黨合作的基建案立法。

路透27日報導，拜登24日原本放話，表示民主黨另外提出的開支法案也要在國會過關，不然光是兩黨協商的基建案，他不願簽字立法。兩黨21名參議員的基建案妥協版，共有11名共和黨參議員表示支持；拜登的發言讓他們備感壓力，原擬放棄協商。

參與協商的共和黨參議員波特曼(Rob Portman)表示，聽到總統的發言，自己與同僚覺得像「挨了悶棍」；兩黨24日罕見地達成基建案妥協版，準備修繕全國道路、橋梁及港口等實體建設。

拜登隨後在26日的書面聲明中表示，「自己本意並非如此」，事實上便是撤回拒簽的威脅。

共和、民主兩黨達成的金額1兆2000億元的基礎設施法案，經歷拜登總統(前左三)的發言風波後柳暗花明。圖為德州的一處能源設施。(路透)

波特曼表示，民主黨願讓「軟性基建」與實體基建脫鉤，共和黨見到著實欣慰，現在眾人可以向前邁進。

另位共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)表示，希望分裂的參院能擺脫拜登24日發言所生風波，促成基建案立法成功，他認為法案若是維持現況，共和黨領袖麥康諾也會支持。

另一位參與協商的共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，他有信心，就算沒有民主黨擬提的另個開支法案，目前折衷版基建法案送到拜登桌前，總統依然會簽字；羅穆尼說，「總統想推的其他施政絕不會跟這項基建折衷法案掛鉤起來。本人信任總統」。

民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)接受美國廣播公司「本周」(This Week)訪問時強調，「絕對」會有兩黨都同意的基建法案經國會通過，而拜登願意簽字；「本案已是美國史上最龐大的基建配套案了」。

很多民主黨國會議員都明確表示，兩黨磋商的基建法案，唯有伴隨通過民主黨其他施政理想，比如照顧美國家庭、勞工政策及因應氣候變遷，才能成立。拜登也承認，民主黨構想的較大法案，勢將面臨共和黨的阻撓，而他認為民主黨的理想被帶偏了。