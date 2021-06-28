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川普宣揚陰謀論 共和黨人也反感

編譯柯立偉／綜合27日電
前總統川普。(路透資料照片)
前總統川普。(路透資料照片)

對大多數人而言，2020年總統大選的結果已蓋棺論定，但前總統川普及他的支持者仍在不斷宣傳大選陰謀論，在全國各州要求驗票。這樣的做法不只讓民主黨支持者嗤之以鼻，連搖擺州及部分共和黨人士都相當反感。

共和黨多數的密西根州參議會監管委員會23日發布報告，重申「2020年大選沒有系統性的舞弊情形」，並強力譴責「為一己私利散布陰謀論，破壞民主制度」的川普及其支持者。

報告說：「2020總統大選沒有舞弊情形，密西根州州民應對此有信心。委員會呼籲所有民眾以批判性的眼光，審慎看待大選陰謀論。」

喬治亞州爭議也不小，川普及其支持者不斷提出各項選舉訴訟，但皆遭法院駁回。法院允許的唯一請求是公開選票照片。富頓郡(Fulton County)郡長皮特斯(Robb Pitts)表示：「我去年就說過，富頓郡沒有任何選舉舞弊的情形，這種毫無根據的指控應該要立刻停止。」

另外一個對川普陣營的重大打擊，是紐約州上訴法院因川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)不斷宣揚「顯然錯誤的」陰謀論，而裁定停止執業資格。法院表示：「朱利安尼為了為前總統川普取得重選機會，不斷大肆宣揚陰謀論，意圖誤導民眾、司法及立法機關，戕害大眾利益至深。」

雖然證據明顯，川普仍面不改色地繼續散播他的謊言。26日在俄亥俄州的集會上，他就公布密西根共和黨議員的電話號碼，要民眾打給這些議員要求他們「要嘛做正確的事，要嘛下台滾蛋」；他也呼籲喬治亞州的民眾起訴喬州州政府，說他們「舉辦了一場貪腐的選舉，置真實民意於不顧」。

對於朱利安尼被暫停執業資格，川普更激動地說：「法院居然只因為朱利安尼做了正確的事，就停止像他這樣愛國的人的執業資格。」

川普 共和黨 喬治亞州

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