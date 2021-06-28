我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

新書曝與川普反目經過 巴維理斥選舉舞弊論「胡說」

編譯潘勛／綜合27日電
曾對川普前總統(左)唯唯諾諾的前司法部長巴維理(右)反目，在川普離開白宮，因大選結果與川普反目，直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」。(美聯社)
曾對川普前總統(左)唯唯諾諾的前司法部長巴維理(右)反目，在川普離開白宮，因大選結果與川普反目，直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」。(美聯社)

由美國廣播公司新聞網(ABC News)華府召集人卡爾(Jonathan Karl)執筆，11月將出版的新書爆料說，前總統川普在白宮的最後時光與前司法部長巴維理反目，巴維理直指川普宣稱的2020年選舉舞弊論為「胡說」(bulls---)，足證兩人關係急劇惡化。

新書也指出，時任參院多數黨領袖的共和黨籍資深參議員麥康諾也希望巴維理駁斥川普，認為這樣才能保證不撒謊，又讓共和黨在喬治亞州兩席聯邦參議員決選時獲勝。

國會山莊報(The Hill)27日報導，新書取名為「背叛」(Betrayal，暫譯)，大西洋月刊(The Atlantic)27日摘文顯示川普任期到最後，曾對川普唯唯諾諾的巴維理，對川普有關選舉結果的無稽之談不屑一顧。

巴維理最近打破沈默，在接受卡爾訪問時談到自己為何允許手下檢察官偵辦選舉舞弊指控，但自己對追究那些說法，卻不夠嚴肅鄭重；巴理維說，「若真有舞弊證據，我自然無意壓下來，但我一直懷疑根本是子虛烏有，全是胡說八道」。

談到有人指控全國驗票機器被動手腳，把投給川普的票竄改成投拜登，巴維理表示，司法部從開始便知是鬼話。

巴維理另談到，麥康諾當時頻頻敦促他，必須大聲反對川普的選舉舞弊論。

據說麥康諾去年11月中開始，便私下跟巴維理講，選舉舞弊論傷害到全國及共和黨，也損及喬治亞州兩席聯邦參議員補選的共和黨選情，要拿下那兩席，才能保住共和黨對參院的控制權。麥康諾並未公開批評川普的選舉舞弊論，部分原因是不想觸怒川普，以免他給喬州選情添亂。

書摘指出，麥康諾向卡爾證實自己曾那麼說；他對巴維理講，「本黨需要川普總統幫忙喬州選情，所以我們眼下不能正面駁斥他，但你(指巴維理)的處境比較好，可以替目前局勢『注入實情』」。

巴維理據說向麥康諾說，「我了解；我會在適當時機那麼做」。

麥康諾再說，「我四處找遍，只有你能辦得到了」。

最後，共和黨還是輸掉喬州聯邦參議員決選，以及參院的掌控權。

據說川普因巴維理的上述表態而破口大罵，質問巴維理「你怎能這樣對我？你幹嘛那麼講？」巴維理回答說，「因為那是實情」。

巴維理 川普 麥康諾

上一則

美5500萬人「中間派」還未打疫苗 拜登政府急遊說

下一則

拜登撤「拒簽」1.2兆基建案威脅 共和黨：先聚焦實體

延伸閱讀

新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說

新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說
切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」

切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」
報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮
川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免