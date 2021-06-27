報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

前總統川普(右)背書共和黨籍北卡州聯邦眾議員巴德參選聯邦參議員。(美聯社)

前總統川普 去年競選連任落敗後，仍積極於為共和黨 國會議員參選人背書，但是通常限於與他交好，或是他不受司法認可的大選舞弊論的信奉者，還會藉支持某人以排除黨內的反川者；但是川普的背書，對參選人、甚或共和黨而言是否為好事，在共和黨內也有疑慮。

「華盛頓郵報」報導，三名來自川普顧問團隊的消息人士透露，川普目前背書的參選人約40至50名，而川普是否背書，衡量標準除參選人的勝算外，還有對川普的忠誠度，例如過去的言行舉止，或是該參選人的選區是否有川普不喜歡的競爭對手等。

「川普不喜歡的競爭對手」經常不是民主黨人，而是炮口向內；例如聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，眾議員 岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)、錢尼(Liz Cheney)、布特勒(Jamie Herrera Beutler)等，就因為支持就1月6日國會暴動事件而彈劾川普，讓川普已經、或有意為這些議員的挑戰者背書。

「對川普的忠誠度」有時與是否支持川普大選舞弊論有關；例如致力於宣傳此論的眾議員布魯克斯(Mo Brooks)，以及主張拜登是「非法總統」的參議員參選人、前密蘇里州長葛雷滕斯(Eric Greitens)。

一些顧問擔憂，川普對一些參選人的背書反而帶來反效果，尤其是過去紀錄不佳、民調落後、共和黨艱困的選區；例如競選聯邦參議員的眾議員巴德(Ted Budd)所在的北卡羅萊納州，川普去年在此地的領先幅度為1.3個百分點，只有2016年的一半，顯示北卡的中間選民正在遠離川普。

此外，如果川普支持某些參選人，藉以換掉支持彈劾川普的議員，例如來自加州的眾議員瓦拉道(David Valadao)、紐約州的卡特科(John Katko)等，可能會讓共和黨失去這些民主黨優勢地區的席次。

葛雷滕斯(Eric Greitens)則雖然聲望較高，但被控通姦，還捆綁女方並拍裸照等性醜聞而被迫辭去州長職務，儘管調查此案的檢察官事後受到紀律處分，讓任何調查結果都可以有開脫的說詞。

但對共和黨人而言，就算擔心可能是「票房毒藥」，川普依然有相當的「吸金力」；川普顧問透露，川普為巴德站台後的三天內，巴德募到的政治捐款，跟他開始競選的前六周一樣多。